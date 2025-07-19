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События

Какой препарат стал самым популярным лекарством у казахстанцев

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 19:20 Фото: Zakon.kz
В Казахстане подвели итоги первого года действия системы обязательной маркировки и прослеживаемости лекарственных средств, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 19 июля в Минздраве, данные Единого оператора маркировки Tañba показали, что самым популярным препаратом среди казахстанцев стал парацетамол – его продажи превысили 2,9 млн упаковок.⠀

Помимо парацетамола в список самых продаваемых вошли хлорид натрия, этиловый спирт, ацетилсалициловая кислота и Цитрамон П. Всего за год в стране промаркировано более 417 млн упаковок лекарств – это около 60% всего фармацевтического рынка. Из них 252 млн упаковок – импортные препараты, 165 млн произведены в Казахстане.⠀

Система позволила не только усилить контроль за подлинностью медикаментов, но и отследить потребительские привычки. Наибольший спрос на лекарства фиксируется в середине недели – во вторник и среду. К выходным продажи снижаются, а минимальные показатели приходятся на воскресенье.⠀

В региональном разрезе лидером по объемам продаж стал Алматы – здесь за год реализовано 14,1 млн упаковок.

Далее следуют Карагандинская область (9,2 млн) и Шымкент (4,9 млн). В Астане продано 4,1 млн упаковок. Всего по стране было куплено 107 млн единиц маркированных медикаментов. В Минздраве отмечают, что внедрение системы с уникальными Data Matrix-кодами на каждой упаковке помогает исключить попадание в аптеки подделок и контрафакта, а также дает возможность в реальном времени отслеживать движение препаратов от завода до покупателя. 

Ранее сообщалось, что антимонопольщики выявили нарушения в работе Наццентра экспертизы лекарственных средств. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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