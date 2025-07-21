Токаев отреагировал на ситуацию с переездом воспитанников детского дома из Алматы в Конаев

21 июля 2025 года стало известно о реакции президента Касым-Жомарта Токаева на ситуацию вокруг переезда воспитанников детского дома из Алматы в Конаев, сообщает Zakon.kz.

Советник – пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай в своем Telegram-канале написал, что, ознакомившись с ситуацией, возникшей вокруг намеченного переезда воспитанников детского дома "Баганашыл" из Алматы в Конаев, Токаев дал поручение акиму города Дархану Сатыбалды отремонтировать детский дом для продолжения учебного процесса его воспитанников в южной столице, а также взять этот объект на баланс города.

"По поручению главы государства переезд детей отменен. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое будет проведено Администрацией президента. Все гарантированные законодательством права детей-сирот будут полностью соблюдены", – указал Желдибай.

Ранее появилась информация, что в связи с аварийным состоянием здания КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах" в Алматы принято решение о переселении воспитанников в новое здание детского дома, расположенное в Конаеве.