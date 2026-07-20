КТЖ контролирует реализацию стратегического проекта Дарбаза – Мактаарал

Исполняющий обязанности председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Бауыржан Урынбасаров проинспектировал ход строительства новой железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал.

В ходе рабочей поездки рассмотрены темпы реализации проекта, обеспеченность объекта техникой, материалами и трудовыми ресурсами, а также вопросы качества строительства, промышленной безопасности и охраны труда. Осмотрен ход строительства станций Ердаут и Мактаарал, проведены встречи с генеральным подрядчиком.

На сегодняшний день уложено 57 км главных и станционных путей. На объекте задействованы более 1 200 специалистов, преимущественно жители Туркестанской области, и свыше 800 единиц специальной техники. Для ускорения строительства Бауыржан Урынбасаров поручил увеличить темпы зашивки рельсошпальной решетки и довести суточную укладку пути до 1 500 метров.

Фото: АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Руководитель КТЖ поручил пересмотреть производственный график, ускорить отсыпку дренирующего грунта, увеличить количество специальной техники, организовать круглосуточную доставку строительных материалов, обеспечить своевременное завершение строительства мостов и водопропускных труб, а также круглосуточный режим работы на объекте.

Особое внимание уделено строительству приграничной станции Мактаарал, включая объекты пограничной, таможенной службы и инфраструктуры других государственных контрольных органов.

Фото: АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Бауыржан Урынбасаров поручил перенести открытие рабочего движения поездов по новой линии с ноября на октябрь 2026 года. Руководителям филиалов КТЖ совместно с местными исполнительными органами и центрами занятости Мактааральского, Сарыагашского и Жетысайского районов поручено активизировать подготовку, обучение и трудоустройство местных специалистов для работы на объектах железнодорожной инфраструктуры.

После ввода линии в эксплуатацию будет создано около 400 постоянных рабочих мест.

Фото: АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Новая железнодорожная линия обеспечит прямое сообщение Мактааральского и Жетысайского районов с основной сетью КТЖ, снизит нагрузку на пограничную станцию Сарыагаш примерно на 40 %, повысит эффективность международного транспортного коридора "Север – Юг" и создаст дополнительные возможности для социально-экономического развития региона.

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