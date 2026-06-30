В Алматы две улицы в районе Тастака стали односторонними
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы две улицы в районе Тастака, Алмалинский район, сделали односторонними, сообщает Zakon.kz.
По информации Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта города, с 30 июня на улицах Карасай батыра и Кулымбетова запустили пилотную схему одностороннего движения
Согласно новой схеме, одностороннее движение будет введено:
- по ул. Карасай батыра – на участке от ул. Розыбакиева до ул. Варламова в западном направлении;
- по ул. Кулымбетова – на участке от ул. Варламова до ул. Розыбакиева в восточном направлении.
"Изменения реализуются совместно с Управлением административной полиции Департамента полиции города Алматы. Они направлены на повышение пропускной способности улично-дорожной сети, снижение транспортной нагрузки и уменьшение количества конфликтных ситуаций на дорогах. Решение принято по итогам анализа транспортной ситуации и с учетом обращений жителей", – отметили в управлении.
Ожидается, что новая схема позволит упорядочить движение транспорта и повысить безопасность дорожного движения.
Так, в Алматы стали односторонними две улицы в районе Зеленого базара, участки улиц Прокофьева, Малая Абая, Туркебаева; а также участки улиц Уалиханова, Жукова и Манаева.
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