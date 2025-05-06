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События

В Алматы перекроют участок улицы на 20 дней

Работы по укладке труб, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 12:28 Фото: акимат Алматы
В Алматы реконструируют трубопровод, введенный в эксплуатацию более 40 лет назад. В связи с этим на 20 дней перекроют участок дороги в одном из районов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 6 мая 2025 года в ТОО "Алматинские тепловые сети", на улице Айтиева реконструируют трубопровод, введенный в эксплуатацию в 1980 году.

"Теплотрасса общей протяженностью 245,5 метра обеспечивает теплом пять многоквартирных жилых домов. В летний период подача горячей воды для указанных потребителей будет сохранена", – отметили в организации.

Между тем для обеспечения безопасности при проведении работ с 6 по 26 мая по улице Айтиева, на участке от улицы Богенбай батыра до улицы Карасай батыра, будет ограничено движение автотранспорта в обоих направлениях.

карта ограничения движения по Айтиева в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 12:28

Фото: акимат Алматы


В целом в текущем году по городу запланирована реконструкция 39 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%.

В Ауэзовском районе Алматы на проспекте Райымбека начали работы по обновлению территории, в связи с чем до 12 мая частично ограничили движение по нему.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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