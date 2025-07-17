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События

МВД, КНБ и прокуратура провели облаву на вымогателей в Балхаше

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 14:50 Фото: pexels
В городе Балхаше Карагандинской области проведена масштабная спецоперация. Там пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся вымогательством денежных средств у жителей города под угрозами и психологическим давлением, сообщает Zakon.kz.

Спецоперация была проведена сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области совместно с прокуратурой и Комитетом национальной безопасности (КНБ).

По данным пресс-службы регионального Департамента полиции (ДП), в участок были доставлены 13 подозреваемых, восемь из них водворены в изолятор временного содержания.

Согласно предварительным данным, участники группы вымогали у граждан суммы от 800 тыс. до 8 млн тенге, а также незаконно оформляли на их имя банковские кредиты.

В рамках спецоперации проведено 23 обыска.

"В результате изъято 26 мобильных телефонов, семь единиц холодного оружия (ножи), пять автомобилей, свыше двух миллионов тенге наличными, четыре пакета с веществами, предположительно, наркотического характера, а также иные вещественные доказательства, имеющие отношение к преступной деятельности".Пресс-служба ДП Карагандинской области

По данному факту возбуждено уголовное дело. "Следствие продолжается", – заключили в полиции.

Ранее Комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с Департаментом полиции (ДП) Алматы провели операцию по задержанию двух членов группировки, подозреваемых в похищении и убийстве жителя Усть-Каменогорска в мае 2025 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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