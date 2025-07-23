Казахстан завоевал две "бронзы" на международной олимпиаде по программированию среди девочек
Это крупнейшее мировое соревнование по алгоритмическому программированию среди школьниц прошло 14-20 июля 2025 года в городе Бонн, Германия. В этом году в олимпиаде приняли участие 226 участниц из 60 стран Европы, Азии и других регионов мира.
Казахстан на олимпиаде представляла сборная, сформированная по итогам национального отбора:
- Турганбаева Тамила, 11 класс НИШ ФМН г. Астана
- Игзекова Алина, 9 класс, ФМЛ г. Костанай
- Баймухамбетова Аружан, 7 класс, школа Flagman, г. Астана
- Исаева Анита, 9 класс, РФМШ г. Алматы
Руководителями сборной являются Адина Магавина и Темирлан Сатылханов.
Фото: Федерация спортивного программирования Казахстана
В этом году команда Казахстана принимала участие в EGOI в удаленном формате из Астаны, официально утвержденном оргкомитетом олимпиады. Все туры проходили под наблюдением и контролем организаторов EGOI, в полном соответствии с международными стандартами соревнования.
Для всех участниц это был первый опыт участия в олимпиаде такого масштаба и тем ценнее результат: Казахстан завоевал две бронзовые медали, которые принесли стране Турганбаева Тамила и Баймухамбетова Аружан.
Фото: Федерация спортивного программирования Казахстана
"Победа наших девушек на международной олимпиаде – это не просто медали. Это доказательство того, что в Казахстане растет поколение талантливых школьниц, готовых конкурировать на мировом уровне в сфере высоких технологий. Федерация спортивного программирования продолжит создавать возможности для детей по всей стране и вдохновлять новое поколение на путь в IT", – отметил президент Федерации спортивного программирования Казахстана Багдат Мусин.
Еще одним важным итогом стало официальное признание Казахстана: с 2026 года страна будет включена в список официальных стран участниц EGOI. Это стало возможным благодаря многолетней работе руководителей сборной, которые в течение четырех лет последовательно отстаивали интересы Казахстана на Генеральной ассамблее олимпиады.
Финансовую поддержку участия команды в EGOI оказал генеральный партнер федерации – Kaspi.kz. Благодарим Kaspi.kz за вклад в развитие образовательных возможностей для девушек в сфере программирования.
European Girls Olympiad in Informatics – ежегодное международное соревнование, цель которого – поддержка девушек в изучении компьютерных наук и преодоление гендерного разрыва в сфере IT. Казахстан участвует в EGOI с 2021 года, и благодаря системной работе федерации уже сформировалось сильное и амбициозное сообщество юных программисток.