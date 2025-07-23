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События

Казахстан завоевал две "бронзы" на международной олимпиаде по программированию среди девочек

олимпиада по информатике, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 19:29 Фото: Федерация спортивного программирования Казахстана
Сборная Казахстана при поддержке Kaspi.kz приняла участие в Европейской олимпиаде по информатике среди девочек (European Girls Olympiad in Informatics – EGOI), сообщает Zakon.kz.

Это крупнейшее мировое соревнование по алгоритмическому программированию среди школьниц прошло 14-20 июля 2025 года в городе Бонн, Германия. В этом году в олимпиаде приняли участие 226 участниц из 60 стран Европы, Азии и других регионов мира.

Казахстан на олимпиаде представляла сборная, сформированная по итогам национального отбора:

  • Турганбаева Тамила, 11 класс НИШ ФМН г. Астана
  • Игзекова Алина, 9 класс, ФМЛ г. Костанай
  • Баймухамбетова Аружан, 7 класс, школа Flagman, г. Астана
  • Исаева Анита, 9 класс, РФМШ г. Алматы

Руководителями сборной являются Адина Магавина и Темирлан Сатылханов.

Фото: Федерация спортивного программирования Казахстана

В этом году команда Казахстана принимала участие в EGOI в удаленном формате из Астаны, официально утвержденном оргкомитетом олимпиады. Все туры проходили под наблюдением и контролем организаторов EGOI, в полном соответствии с международными стандартами соревнования.

Для всех участниц это был первый опыт участия в олимпиаде такого масштаба и тем ценнее результат: Казахстан завоевал две бронзовые медали, которые принесли стране Турганбаева Тамила и Баймухамбетова Аружан.

Фото: Федерация спортивного программирования Казахстана

"Победа наших девушек на международной олимпиаде – это не просто медали. Это доказательство того, что в Казахстане растет поколение талантливых школьниц, готовых конкурировать на мировом уровне в сфере высоких технологий. Федерация спортивного программирования продолжит создавать возможности для детей по всей стране и вдохновлять новое поколение на путь в IT", – отметил президент Федерации спортивного программирования Казахстана Багдат Мусин.

Еще одним важным итогом стало официальное признание Казахстана: с 2026 года страна будет включена в список официальных стран участниц EGOI. Это стало возможным благодаря многолетней работе руководителей сборной, которые в течение четырех лет последовательно отстаивали интересы Казахстана на Генеральной ассамблее олимпиады.

Финансовую поддержку участия команды в EGOI оказал генеральный партнер федерации – Kaspi.kz. Благодарим Kaspi.kz за вклад в развитие образовательных возможностей для девушек в сфере программирования.

European Girls Olympiad in Informatics – ежегодное международное соревнование, цель которого – поддержка девушек в изучении компьютерных наук и преодоление гендерного разрыва в сфере IT. Казахстан участвует в EGOI с 2021 года, и благодаря системной работе федерации уже сформировалось сильное и амбициозное сообщество юных программисток.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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