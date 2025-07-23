#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
538.64
631.56
6.85
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
538.64
631.56
6.85
События

Два казахстанца получили награды от Токаева

Токаев наградил мужчину, спасшего ребенка от собаки, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 03:35 Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
23 июля жителям Алматинской области Серикбеку Сакайбекову и Валентине Мулявко вручили награды от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

За спасение мальчика от нападения собаки благодарственное письмо от имени главы государства получил Серикубек Сакайбеков, передает пресс-служба регионального акимата. Инцидент произошел 30 июня на футбольном поле в селе Алмалыбак Алматинской области. Мужчина без колебаний бросился на помощь и, несмотря на угрозу собственной жизни, спас 10-летнего мальчика.

Также в ходе заседания акимата Алматинской области отметили Валентину Мулявко. Женщина трудится инженером-гидротехником на участке "Иле" учреждения "Алматыоблсушар".

"За значительный вклад в развитие водного хозяйства страны и обеспечение населения питьевой водой она была награждена медалью "Ерен еңбегі үшін"", – говорится в сообщении.

Указ о ее награждении подписан президентом страны 4 июля 2025 года.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

21 июля Токаев отреагировал на ситуацию с переездом воспитанников алматинского детдома в Конаев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на четверг
События
20:01, 23 июля 2025
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на четверг
Казахстан завоевал две "бронзы" на международной олимпиаде по программированию среди девочек
События
19:29, 23 июля 2025
Казахстан завоевал две "бронзы" на международной олимпиаде по программированию среди девочек
Ограбили на 40 млн, вывезли из Алматы и убили бизнесмена: Азербайджан выдал подозреваемого
События
15:07, 23 июля 2025
Ограбили на 40 млн, вывезли из Алматы и убили бизнесмена: Азербайджан выдал подозреваемого
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: