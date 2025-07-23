Два казахстанца получили награды от Токаева

23 июля жителям Алматинской области Серикбеку Сакайбекову и Валентине Мулявко вручили награды от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

За спасение мальчика от нападения собаки благодарственное письмо от имени главы государства получил Серикубек Сакайбеков, передает пресс-служба регионального акимата. Инцидент произошел 30 июня на футбольном поле в селе Алмалыбак Алматинской области. Мужчина без колебаний бросился на помощь и, несмотря на угрозу собственной жизни, спас 10-летнего мальчика.

Также в ходе заседания акимата Алматинской области отметили Валентину Мулявко. Женщина трудится инженером-гидротехником на участке "Иле" учреждения "Алматыоблсушар".

"За значительный вклад в развитие водного хозяйства страны и обеспечение населения питьевой водой она была награждена медалью "Ерен еңбегі үшін"", – говорится в сообщении.

Указ о ее награждении подписан президентом страны 4 июля 2025 года.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

21 июля Токаев отреагировал на ситуацию с переездом воспитанников алматинского детдома в Конаев.