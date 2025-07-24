Токаев выразил соболезнования Путину

Фото: akorda.kz

24 июля 2025 года пассажирский самолет Ан-24 разбился в нескольких километрах от аэропорта города Тынды в Амурской области. Все находившиеся на борту погибли. По официальным данным, их было 49 человек, в том числе пятеро детей, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Акорды заявили, что Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета. Материал по теме Пассажирский самолет потерпел крушение в России Самолет следовал по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында и перестал выходить на связь в Амурской области в нескольких километрах от аэропорта города Тынды. Источник издания ТАСС сообщил, что в качестве версии причины катастрофы рассматривается ошибка экипажа, который в плохих погодных условиях зацепил сопку при заходе на посадку.

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