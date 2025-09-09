В Израиле нашли загадочную золотую монету с изображением древнеегипетской царицы

Археологи в Иерусалиме обнаружили редкую миниатюрную золотую монету с изображением египетской царицы Береники II, датируемую периодом правления ее мужа, третьего правителя Птолемеевского царства в Египте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Live Science, Птолемеи – македонская царская династия, основанная одним из полководцев Александра Македонского, Птолемеем I Сотером, в эллинистический период Египта (около 323–30 гг. до н.э.).

Фото: Элияху Янаи, Город Давида

По данным Израильского управления древностей (IAA), которое обнаружило находку в Иерусалиме, монета, вероятно, была отчеканена в Александрии 2270 лет назад.

Возможно, она входила в коллекцию монет, подаренных солдатам, вернувшимся с Третьей Сирийской войны (246-241 гг. до н. э.) – конфликта между Птолемеевским царством в Египте и империей Селевкидов в Сирии.

"Это великолепная монета. За последние 100 лет мы нашли всего 17 таких монет", – сказал Роберт Кул, глава отдела нумизматики IAA.

Важно, что из этих монет эта – первая, найденная за пределами Египта и в ходе организованных раскопок. Она была обнаружена в Городе Давида, археологическом памятнике в Восточном Иерусалиме, который считается центром древнего поселения города.

Интересно, что на одной стороне монеты изображен портрет царицы Береники II в тиаре, вуали и ожерелье. На другой стороне монеты, изображающей рог изобилия и две звезды, находится древнегреческая надпись "Basileisses", что означает "царицы".

Береника II была женой и супругой Птолемея III, правившего Египтом с 246 по 221 год до н. э., однако надпись на монете позволяет предположить, что она, возможно, была самостоятельным правителем.

