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События

Олжас Бектенов: "Таза Қазақстан" стала неотъемлемой частью повседневной жизни казахстанцев

премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 12:12 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на первой Международной экологической конференции в г. Манжерок (Республика Алтай) отметил проблему обмеления Каспия как один из ключевых региональных вызовов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе правительства 25 июля рассказали, что в ходе выступления на пленарном заседании премьер-министр подчеркнул, что экологическая безопасность является не просто частью "зеленой" мировой повестки, а важным условием для устойчивого развития любой страны.

"В Казахстане системно принимаются меры по защите окружающей среды. По поручению президента Касым-Жомарта Токаева активно реализуется программа "Таза Қазақстан", которая стала масштабным экологическим движением и неотъемлемой частью повседневной жизни казахстанцев. Она направлена на формирование культуры бережного отношения к природе, родной земле: на постоянной основе организуются экоакции по очистке природных территорий, берегов водоемов и высадке деревьев", – озвучил Бектенов.

Также правительством модернизируется экологическое законодательство, внедряются передовые природоохранные технологии, проводится цифровизация экологического контроля. Создается Фонд охраны биоразнообразия, развивается сеть особо охраняемых территорий, восстанавливается популяция редких и исчезающих видов животных, таких как тугайный олень, кулан, архар, джейран и снежный барс. Идет работа по реинтродукции туранского тигра и лошади Пржевальского.

Олжас Бектенов акцентировал внимание на снижении уровня Каспийского моря, подчеркнув необходимость активизации регионального взаимодействия между прикаспийскими государствами.

"С начала 2000-х годов наблюдается тенденция снижения уровня Каспийского моря. Для глубокого научного изучения этой и других проблем создан Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря. Прогнозы ученых неутешительны. Нужны решительные скоординированные действия всех прикаспийских государств для сохранения этого уникального водоема", – отметил премьер-министр.

В контексте водных вызовов Олжас Бектенов обратил внимание и на ситуацию в Приаралье. Казахстан возглавляет Международный фонд спасения Арала. В стране ведется работа по его восстановлению, укрепляется Кокаральская дамба, воссоздается дельта Сырдарьи, реализуются проекты по поддержке рыбной отрасли и озеленению высохшего дна бывшего моря.

Премьер-министр также отметил важность работы, направленной на сохранение ледников. По прогнозам экспертов, к 2100 году объем ледников Центральной Азии значительно снизится. В связи с этим по инициативе президента Казахстана на саммите в Эр-Рияде было предложено партнерство водных башен, объединяющее усилия по изучению и защите ледников. В Алматы действует Центрально-Азиатский региональный гляциологический центр под эгидой ЮНЕСКО, ставший ведущей платформой для региональных исследований.

При этом подчеркнута готовность Казахстана к реализации совместных гидротехнических проектов – от регулирования водохранилищ до автоматизации учета воды.

Премьер-министр отметил символичность места проведения форума – Алтай, который считается колыбелью тюркской цивилизации и важным элементом культурно-гуманитарного взаимодействия.

В пленарном заседании приняли участие председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министры Армении Никол Пашинян, Беларуси Александр Турчин, Кыргызстана Адылбек Касымалиев, Таджикистана Кохир Расулзода, Узбекистана Абдулла Арипов, а также заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев.

Наряду с вопросами обмеления Каспия, таяния ледников и сохранения биоразнообразия обсуждалось применение современных технологий в сфере охраны окружающей среды, внедрение инновационных решений в управление водными ресурсами и развитие трансграничного экотуризма.

Накануне, 24 июля, состоялась встреча Олжаса Бектенова с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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