Холодную воду отключат в южной части Алматы на день

В Алматы в южной части города отключат холодную воду 18 июля, сообщает Zakon.kz.

Согласно предупреждению "Алматы су", 18 июля с 9:00 до 15:00 будет приостановлена подача воды потребителям, расположенным в контуре: проспект Гагарина – проспект Аль-Фараби – улица Абиша Кекилбайулы – улица Малахова – улица Кожабекова.

"Временное отключение водоснабжения связано с плановыми и профилактическими работами на сетях водоснабжения. Своевременное выполнение работ по замене технологического оборудования позволит обеспечить потребителей указанных участков качественным и стабильным водоснабжением", – отметили в организации.

Накануне, 15 июля, сообщалось, что в городе Алматы 16 и 17 июля перекроют несколько улиц.