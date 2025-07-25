Водителей Алматы призвали объезжать участки двух улиц

В Алматы на участках двух улиц введут временные ограничения движения. Причина – средний ремонт и реконструкция теплосетей, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 25 июля 2025 года, стало известно из Telegram-канала Almaty_Joly:

"В связи с проведением среднего ремонта участка ул. Жубанова вводятся временные ограничения движения. Так, с 08:00 26 июля до 06:00 27 июля движение будет перекрыто на участке от ул. Момышулы до пр. Алтынсарина".

Фото: Telegram/AlmatyJoly

На ремонтируемом участке пообещали выставить предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

"Просим заранее планировать свой маршрут", – следует из обращения к жителям и гостям Алматы.

Также движение частично ограничат на участке ул. Лавренева.

"В период подготовки к предстоящему отопительному сезону в Турксибском районе Алматы ведется плановая реконструкция теплосетей. В рамках работ осуществляется замена тепловых сетей общей протяженностью 4,1 км, введенных в эксплуатацию в 1965 году. В связи с этим с 23:00 25 июля до 06:00 28 июля 2025 года будет временно закрыто движение автотранспорта по ул. Лавренева – от ул. Наманганская до ул. Майлина. Движение автотранспорта будет закрыто в обе стороны". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Отмечается, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью.

"В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена. Данная теплотрасса обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей 42 многоквартирных домов, детского сада, поликлиники и 4 других объектов", – заверили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Ранее сообщалось, что в Алматы на сутки закроют участок улицы Улугбека.