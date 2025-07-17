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Происшествия

Полицейский бросился в воду за женщиной с ребенком в Усть-Каменогорске

Усть-Каменогорск, происшествия, река, полиция , фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 19:59 Фото: polisia.kz
На реке Ульба женщина с малолетней дочерью чуть было не стали жертвами сильного течения, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в полиции, 17 июля 2025 года около 14:20 на канал "102" поступило тревожное сообщение от жительницы Усть-Каменогорска. Она рассказала, что ее знакомую с малолетней дочерью начало уносить течением реки Ульба.

Услышав сообщение по рации, к реке самостоятельно направился находившийся неподалеку Сунгат Сейлжанов, заместитель начальника оперативно-криминальной полиции Ульбинского отдела. Он прибыл первым и, не теряя времени, бросился в воду.


"К тому моменту женщину и ребенка уже отнесло на значительное расстояние. Сейлжанову удалось доплыть до них и удерживать на плаву. Вскоре к нему присоединился командир роты батальона патрульной полиции Мадияр Мухаметжанов, прибывший с противоположного берега", – рассказали в полиции.

Отмечается, что из-за сильного течения выбраться самостоятельно не удалось, поэтому полицейские оставались в воде до прибытия спасателей на лодке.

Жизни матери и ребенка вне опасности.

Ведется выяснение обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что 21-летний боксер из Шымкента Ибрагим Ирисматов утонул на Иссык-Куле.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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