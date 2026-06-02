За спасение ребенка в бассейне наградили отважных казахстанцев

2 июня жители Костанайской области Дияр Рахимжанов, Виталий Буряк и Татьяна Сивопляс отмечены благодарственными письмами и памятными подарками за участие в спасении ребенка в бассейне, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел 24 мая. Ребенок был извлечен из воды, после чего ему своевременно оказали первую помощь до прибытия медицинских работников. Благодаря оперативным и слаженным действиям очевидцев удалось предотвратить трагические последствия, передает пресс-служба акимата города Костанай.

Фото: пресс-служба акимата Костаная

Известно, что Татьяна первая заметила ребенка в бассейне и вытащила его, а студент медицинского колледжа Дияр Рахимжанов начал проводить непрямой массаж сердца. Житель Рудного Виталий Буряк взял на себя выполнение искусственного дыхания.

"В настоящее время ребенок выписан из больницы", – говорится в сообщении акимата.

Участники встречи обратили внимание на важность владения навыками оказания первой помощи. Теперь в городе прорабатывается вопрос организации соответствующего обучения для жителей.

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