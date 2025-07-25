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События

В шести районах Астаны открыли консультационные пункты для родителей

пилотный проект, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 18:45 Фото: gov.kz
В Астане запущен пилотный проект QOSYMSHA.KZ, направленный на внедрение системы ваучерного финансирования в сфере дополнительного образования, сообщает Zakon.kz.

В рамках проекта в шести районах столицы начали работу консультационные пункты, где родителям и законным представителям оказывают методическую и информационную поддержку.

Фото: gov.kz

В консультационных пунктах бесплатно предоставляют информацию о порядке и этапах использования новой цифровой платформы. Ответственные консультанты помогают родителям разобраться в системе, дают необходимые рекомендации и объясняют процесс регистрации.

Фото: gov.kz

Для удобства родителей консультационные пункты работают также по субботам и воскресеньям.

Фото: gov.kz

Адреса консультационных пунктов:

  • район Алматы – Дворец школьников им. Аль-Фараби (пр. Б. Момышулы, 5)
  • район Байқоңыр – Школа искусств №1 (пр. Абая, 74), Детская музыкальная школа №3 (ул. Бейсекбаева, 3)
  • район Есіл – Школа искусств №2 (ул. Достык, 13)
  • район Нұра – Школа-лицей №85 (пр. Кабанбай батыра, 56)
  • район Сарыарқа – Дворец школьников им. Махамбета Утемисова (ул. А. Мамбета, 1)
  • район Сарайшық – Школа-гимназия №83 (ул. Байтурсынова, 35)

Фото: gov.kz

Проект QOSYMSHA.KZ – это информационная цифровая система, обеспечивающая государственный доступ к дополнительным образовательным организациям, направленным на развитие творческих, спортивных и интеллектуальных способностей детей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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