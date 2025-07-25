В шести районах Астаны открыли консультационные пункты для родителей
В рамках проекта в шести районах столицы начали работу консультационные пункты, где родителям и законным представителям оказывают методическую и информационную поддержку.
Фото: gov.kz
В консультационных пунктах бесплатно предоставляют информацию о порядке и этапах использования новой цифровой платформы. Ответственные консультанты помогают родителям разобраться в системе, дают необходимые рекомендации и объясняют процесс регистрации.
Фото: gov.kz
Для удобства родителей консультационные пункты работают также по субботам и воскресеньям.
Фото: gov.kz
Адреса консультационных пунктов:
- район Алматы – Дворец школьников им. Аль-Фараби (пр. Б. Момышулы, 5)
- район Байқоңыр – Школа искусств №1 (пр. Абая, 74), Детская музыкальная школа №3 (ул. Бейсекбаева, 3)
- район Есіл – Школа искусств №2 (ул. Достык, 13)
- район Нұра – Школа-лицей №85 (пр. Кабанбай батыра, 56)
- район Сарыарқа – Дворец школьников им. Махамбета Утемисова (ул. А. Мамбета, 1)
- район Сарайшық – Школа-гимназия №83 (ул. Байтурсынова, 35)
Фото: gov.kz
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