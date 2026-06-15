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Право

В Астане запустили пилот по оказанию спецуслуг детям с инвалидностью

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 12:45 Фото: pexels
Совместным приказом Минтруда, МИИ и цифрового развития, Минздрава и постановлением акимата города Астаны запущен пилотный проект по внедрению комбинированной модели оказания специальных социальных услуг в городе Астане, сообщает Zakon.kz.

"Реализовать пилотный проект, предусматривающий внедрение комбинированной модели оказания специальных социальных услуг в городе Астане для лиц с инвалидностью, не достигших 18-летнего возраста, в условиях на дому c посещением субъектов, оказывающих специальные социальные услуги (Центры) – участников пилотного проекта из числа физических или юридических лиц, занятых в негосударственном секторе по предоставлению специальных социальных услуг на основании лицензии на предоставление специальных социальных услуг, без обеспечения проживания, сна и питания", – говорится в документе.

Участники пилотного проекта:

  • местные исполнительные органы города Астаны в том числе управления занятости и социальных программ города Астаны, управления здравоохранения города Астаны;
  • субъекты ССУ, согласно перечню, предоставленному акиматом города Астаны;
  • дети с инвалидностью, имеющие рекомендацию в рамках ИПАР на оказание ССУ на дому;
  • иные организации (при необходимости).
Также утвержден Алгоритм реализации пилотного проекта.

Так, в рамках Пилотного проекта предусматривается оказание получателям ССУ как на дому, так и с посещением субъектов, оказывающих специальные социальные услуги (Центры) из числа физических и юридических лиц, занятых в негосударственном секторе по предоставлению специальных социальных услуг на основании лицензии на предоставление специальных социальных услуг, без обеспечения проживания, сна и питания, с учетом индивидуальных потребностей получателей ССУ.

Продолжительность оказания ССУ в рамках Пилотного проекта в условиях на дому не менее 2 раз в неделю и в Центрах с учетом особенности и потребности ребенка не менее 3 раз в неделю, продолжительностью каждого посещения не более 4 часов.

ССУ в рамках пилотного проекта оказываются на основании:

  • индивидуальной программы абилитации и реабилитации (ИПАР);
  • заявления получателя услуг (или его законного представителя).

Субъекты ССУ, претендующие на участие в Пилотном проекте, предоставляют документы, подтверждающие их соответствие Квалификационным требованиям:

наличие на праве собственности или на основании договора аренды здания или помещения, пригодных для предоставления специальных социальных услуг, которое подтверждается сведениями о государственной регистрации прав на недвижимость или договора аренды на здание (помещение) из информационной системы единого государственного кадастра недвижимости.

К документам (сведениям), подтверждающим соответствие квалификационным требованиям, являются сведения о государственной регистрации прав (обременениях прав) на недвижимость;

  • наличие необходимых помещений в Центрах, оказывающих специальные социальные услуги для обеспечения качества специальных социальных услуг;

К документам (сведениям), подтверждающим соответствие квалификационным требованиям, относятся копии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта требованиям либо копии уведомления о начале деятельности; копия акта о результатах проверки или профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в области пожарной безопасности.

Для вновь вводимых объектов акт ввода объекта в эксплуатацию, в том числе приказ о назначении лиц, обеспечивающих пожарную безопасность, инструкции о мерах противопожарной безопасности, план эвакуации, минимальный перечень необходимых первичных средств пожаротушения, копия акта приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики.

Доступность объекта подтверждается специалистами Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по городу Астане при посещении объекта после поступления заявки от субъекта ССУ.

Также необходимо:

  • наличие материально-технической базы для кабинетов: массажиста, психолога, дефектолога, логопеда, трудотерапии, АФК/ЛФК, музыкального кабинета, кабинета игротерапии, обеспечивающих надлежащее качество предоставляемых в соответствии с Правилами деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги;
  • наличие штата работников, согласно минимальным (рекомендуемым) штатным нормативам персонала организаций, участвующих в пилотном проекте по оказанию специальных социальных услуг в рамках Пилотного проекта.

Наличие штата работников подтверждается утвержденным штатным расписанием; документами работников, подтверждающих наличие профессионального образования и квалификацию; сертификат о прохождении профессиональной подготовки и переподготовки; документ о признании профессиональной квалификации.

Кроме того, утвержден порядок формирования/коррекции ИПАР на оказание специальных социальных услуг в рамках Пилотного проекта.

В Комплекс дополнительных реабилитационных услуг, оказываемых в Астане, входят:

  • Обучение навыкам бытового обслуживания, кулинария.
  • ЛФК, иппотерапия, массаж, бассейн.
  • АВА-терапия, АФК, кружковая деятельность при центрах, PEKS-терапия, поведенческий терапевт, сенсорная интеграция, фитнес, интерактивная комната, вокал.
  • Кружковая деятельность при центрах, сенсорная интеграция, арт-терапия, трудотерапия, гелиотерапия, живопись.
  • Консультирование, юридическая помощь.
  • Содействие в оформлении льгот и пособий.

Финансирование пилотного проекта осуществляется за счет средств местного бюджета города Астаны. Допускается привлечение внебюджетных средств, спонсорской помощи, иных источников, не запрещенных законодательством.

Документ вводится в действие с 1 июня 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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