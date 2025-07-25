Еще одну улицу частично закрывают в Алматы
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Алматы по проспекту Райымбек батыра вводятся временные ограничения движения из-за строительных работ, которые проводятся в рамках реализации проекта BRT, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Telegram-канал Almaty_Joly, с 08:00 26 июля до 22:00 30 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Пушкина в восточном направлении до улицы Есенова.
"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации", – говорится в сообщении.
Фото: Telegram/Almaty_Joly
Ранее водителей Алматы призвали объезжать участки двух улиц.
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