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События

Полиция Казахстана начала учить водителей "уважать" скорую помощь

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 14:13 Фото: Zakon.kz
В Кокшетау провели рейд, запустив "неотложки" в сопровождении экипажей патрульной полиции. Тем самым водителей начали учить уступать дорогу машинам скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

По словам медиков, как пишет 26 июля 2025 года 24.kz, часто автолюбители не уступают им дорогу. Из-за этого прибытие медиков к пациентам задерживается, что может быть опасно для жизни.

Как выяснилось в ходе профилактического рейда, не все водители понимают важность работы скорой помощи и пропускают реанимобили на проезжей части.

"Цель данного мероприятия – чтобы водители понимали, что любой спецтранспорт, который мчится с проблесковыми маячками и звуковым сопровождением, возможно, мчится на помощь вашим близким. Были выявлены несколько водителей, которые не пропустили спецтранспорт и были привлечены к административной ответственности по ст. 598 Кодекса РК об административных нарушениях".Инспектор батальона патрульной полиции Управления полиции Кокшетау Жанибек Шакиров

А заместитель директора областной станции скорой помощи Азамат Кожахметов отметил:

"К сожалению, на сегодняшний день мы сталкиваемся с водителями, которые не уступают дорогу. То есть они либо не слышат, либо не видят. Тем самым это приводит к авариям. Обвиняют потом наших водителей скорой помощи".

По данным Департамента полиции Акмолинской области, во время рейда нашлись три автомобилиста, проигнорировавшие спешащую на вызов скорую помощь. В отношении водителей полицейские составили административные протоколы по ч.1 ст. 598 КоАП РК.

11 июля 2025 года стало известно, что службы экстренной помощи объединили в Казахстане под одним управлением.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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