Полиция Казахстана начала учить водителей "уважать" скорую помощь
По словам медиков, как пишет 26 июля 2025 года 24.kz, часто автолюбители не уступают им дорогу. Из-за этого прибытие медиков к пациентам задерживается, что может быть опасно для жизни.
Как выяснилось в ходе профилактического рейда, не все водители понимают важность работы скорой помощи и пропускают реанимобили на проезжей части.
"Цель данного мероприятия – чтобы водители понимали, что любой спецтранспорт, который мчится с проблесковыми маячками и звуковым сопровождением, возможно, мчится на помощь вашим близким. Были выявлены несколько водителей, которые не пропустили спецтранспорт и были привлечены к административной ответственности по ст. 598 Кодекса РК об административных нарушениях".Инспектор батальона патрульной полиции Управления полиции Кокшетау Жанибек Шакиров
А заместитель директора областной станции скорой помощи Азамат Кожахметов отметил:
"К сожалению, на сегодняшний день мы сталкиваемся с водителями, которые не уступают дорогу. То есть они либо не слышат, либо не видят. Тем самым это приводит к авариям. Обвиняют потом наших водителей скорой помощи".
По данным Департамента полиции Акмолинской области, во время рейда нашлись три автомобилиста, проигнорировавшие спешащую на вызов скорую помощь. В отношении водителей полицейские составили административные протоколы по ч.1 ст. 598 КоАП РК.
11 июля 2025 года стало известно, что службы экстренной помощи объединили в Казахстане под одним управлением.