Водители скорой помощи запустили челлендж после избиения своего коллеги

В Казахстане водители карет "скорой помощи" запустили челлендж в социальных сетях после нападения на своего коллегу, сообщает Zakon.kz.

Они выкладывают видео с разминкой и физическими упражнениями.

Пользователям Сети понравился новый тренд, и они оставили положительные комментарии под видео:

Хорошо, когда подходят с чувством юмора.

Попробуйте теперь только подойти к ним.

Суперский Челлендж! Удачи.

Не трогайте водителей скорых, врачей и фельдшеров. Это касается каждого.

Ранее сообщалось, что в Караганде неизвестный мужчина избил водителя "скорой помощи" после недолгих споров на высоких тонах. Инцидент произошел вечером 26 января 2024 года во дворе одного из домов Караганды.



На избиение водителя "скорой помощи" 27 января отреагировала министр здравоохранения Ажар Гиният, которая сообщила, что личность напавшего уже установлена.

29 января аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев высказался в защиту сотрудников скорой помощи и назвал данный случай вопиющим.

Позже водитель "скорой помощи" Аргын Смаилов рассказал о проблемах коллег, так как устал от "бесправности и незащищенности".

3 февраля стало известно, что подозреваемого мужчину арестовали на два месяца.