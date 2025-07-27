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Общество

Более 200 предпринимателей привлекли к ответственности в Шымкенте за высокие цены

Зеленый базар, продукты питания, торговля, базар, рынок, мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, цена мяса, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 11:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По итогам мониторинга цен на социально значимые товары в Шымкенте с начала года привлекли к ответственности более 200 предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата города, 15 продавцов завышали цены на мясо.

"Следует отметить, что говядина (лопаточно-грудинная часть с костью) входит в перечень из 19 наименований социально значимых продовольственных товаров, цены на которые находятся под контролем", – отметили в городском управлении сельского хозяйства.

По словам главы управления Талгата Мекамбаева, в Шымкенте действуют около 60 социальных торговых точек. Кроме того, еженедельно проводятся сельскохозяйственные ярмарки, где также продают говядину с костью по стабильной цене – в пределах 3200-3300 тенге за килограмм. При этом чистое мясо (мякоть) не входит в перечень регулируемых по цене товаров.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства предложили ввести уголовную ответственность для торговцев мясом без документов.

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Андрей Дюсупов
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