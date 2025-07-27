Более 200 предпринимателей привлекли к ответственности в Шымкенте за высокие цены

По итогам мониторинга цен на социально значимые товары в Шымкенте с начала года привлекли к ответственности более 200 предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата города, 15 продавцов завышали цены на мясо.

"Следует отметить, что говядина (лопаточно-грудинная часть с костью) входит в перечень из 19 наименований социально значимых продовольственных товаров, цены на которые находятся под контролем", – отметили в городском управлении сельского хозяйства.

По словам главы управления Талгата Мекамбаева, в Шымкенте действуют около 60 социальных торговых точек. Кроме того, еженедельно проводятся сельскохозяйственные ярмарки, где также продают говядину с костью по стабильной цене – в пределах 3200-3300 тенге за килограмм. При этом чистое мясо (мякоть) не входит в перечень регулируемых по цене товаров.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства предложили ввести уголовную ответственность для торговцев мясом без документов.