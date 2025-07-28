Будут служить по-новому: в Казахстане запустят "умную" срочную службу

В Казахстане планируется запуск пилотного проекта срочной службы нового формата – SARBAZ+, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 июля 2025 года заявили в пресс-службе Министерства обороны РК:

"Министерством обороны Республики Казахстан реализуется пилотный проект срочной военной службы нового формата – SARBAZ+. Программа направлена на повышение качества подготовки военнослужащих и интеграцию современных технологий в повседневную армейскую жизнь. Уже этой осенью в войсковой части 78460 Сил воздушной обороны, расположенной в Алматинской области, службу по новой модели начнут проходить 150 призывников. SARBAZ+ станет площадкой для апробации решений, ориентированных на развитие личного и профессионального потенциала солдат, улучшение условий службы и внедрение цифровых инструментов в управление повседневной деятельностью".

Проект SARBAZ+ предусматривает интеграцию военной службы с элементами профессионального обучения, цифровыми решениями, системой медицинского мониторинга и организованного досуга.

"Планируется, что каждому военнослужащему будет выдан фитнес-браслет для отслеживания биометрических показателей в реальном времени. Данные будут поступать в систему централизованного мониторинга, доступную медицинскому персоналу и командирам, что обеспечит постоянный контроль над состоянием здоровья личного состава. Также внедряется система видеоаналитики". Пресс-служба МО РК

В рамках проекта предусмотрены программы базового обучения в сфере телекоммуникаций и IT.

"По завершении службы участники смогут пройти аттестацию и получить сертификаты, которые пригодятся при трудоустройстве. Также запланировано обучение основам эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и радиосвязи. Дополнительно будут организованы занятия по казахскому и английскому языкам". Пресс-служба МО РК

Для поддержки психологического состояния военнослужащих создается комната эмоциональной разгрузки. Предусмотрены тренинги по личностному развитию для офицеров и сержантов, направленные на формирование современного, компетентного и устойчивого к стрессам военного специалиста.

"Программа SARBAZ+ затрагивает не только солдат срочной службы. Офицерский и сержантский состав части также пройдут повышение квалификации, в том числе по международной программе CCNA Cisco в сфере сетевых технологий". Пресс-служба МО РК

Для удобства отбора призывников разработан официальный сайт проекта. На платформе размещена информация о порядке поступления на службу, условиях прохождения и этапах отбора. Призывники смогут пройти онлайн-регистрацию, после чего их анкеты будут рассмотрены комиссией с участием представителей части и местных органов военного управления. Кандидаты, прошедшие отбор, получат уведомление о зачислении.

"В случае успешной реализации проект планируется поэтапно внедрить и в других подразделениях Вооруженных сил Республики Казахстан". Пресс-служба МО РК

Ранее сообщалось, что постановлением правительства от 19 июля 2025 года внесены изменения в Правила организации и проведения призыва граждан Казахстана на воинскую службу.