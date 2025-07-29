Семья из Астаны "на спасении сына" купила 3 квартиры и делала ставки – шокирующий отчет АФМ

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) окончил расследование по факту мошенничества в отношении супругов, которые развернули активную рекламную кампанию по сбору средств на лечение сына. Детали – в материале Zakon.kz.

Так, согласно данным, озвученным АФМ за 29 июля 2025 года, по версии следствия, видеоролики с участием ребенка, эмоциональные посты и агрессивная таргетированная реклама через Instagram и Facebook затронули чувства десятков тысяч казахстанцев.

Известно, что, пользуясь доверием и чувством сострадания граждан, супруги собрали пожертвования на сумму свыше 1,3 млрд тенге. При этом на лечение ребенка потрачено лишь 6,4 млн тенге. Остальные средства использованы на их личные нужды.

Примечательно, что супруги приобрели движимое и недвижимое имущество: 3 квартиры в столице, земельный участок, 5 автомашин. Кроме того, часть средств потрачена на ставки в букмекерской конторе.

Помимо этого, для систематического получения пожертвований треть от поступивших средств (свыше 481 млн тенге) супруги направили на продвижение страницы в социальных сетях, используя таргетированную рекламу Meta Ads. Это позволило значительно расширить аудиторию и увеличить объемы финансовой помощи.

"Подозреваемые использовали различные поводы, включая проведение операции в клинике LIV Hospital в Турции стоимостью 84 млн тенге. Несмотря на то, что необходимая сумма была собрана, операция за рубежом не состоялась". Пресс-служба АФМ РК

Более того, для убедительности супругами в Instagram опубликованы видеоролики в аэропорту с инсценировкой вылета, а также размещен пост о том, что операция якобы прошла успешно.

Также супруги, узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации переоформили земельный участок на третье лицо. Однако следствием доказана фиктивность данной сделки.

"С санкции суда на все имущество, приобретенное на преступные доходы, наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде". Пресс-служба АФМ РК

В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 77 Конституции РК и ч.1 ст. 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

О том, что супругов в Астане обвинили в хищении 1,3 млрд тенге, собранных на лечение ребенка, стало известно 24 июля 2025 года. В суде тогда пояснили, что для перевода средств использовались счета самой матери и бабушки, умершей в 2021 году.