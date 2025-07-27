Часть улицы Панфилова закрыли в Астане до 5 августа

Жителей и гостей Астаны предупредили о среднем ремонте на участке улицы Панфилова, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, по этой причине часть Панфилова от проспекта Тауелсиздик до тупика, закрыта.

"Движение перекрыто до 5 августа. Проехать можно по одной из сторон в обоих направлениях", – говорится в сообщении.

Фото: акимат Астаны

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее стало известно, какие улицы перекроют в столице 1 августа, когда в Астане пройдет концерт Дженнифер Лопес.