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События

Еще 5 млрд тенге направят из резерва правительства в Кызылорду: на что их потратят

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 09:16 Фото: freepik
В рамках реализации поручений главы государства из резерва правительства выделено порядка 5 млрд тенге в виде целевых трансфертов бюджету Кызылординской области для строительства сетей горячего водоснабжения, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

"На сегодняшний день город Кызылорда является единственным областным центром в республике, где отсутствует централизованная система горячего водоснабжения. Многоэтажные дома в городе обеспечиваются горячей водой посредством электронагревательных или газовых отопительных устройств. Это, в свою очередь, может привести к чрезвычайным ситуациям", – отметили в пресс-службе правительства 10 апреля.

Во время рабочей поездки в регион 10 октября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил решить вопрос по обеспечению города централизованной системой горячего водоснабжения до конца 2025 года.

"Реализация соответствующего проекта на 26,2 млрд тенге запланирована в два этапа. Первый этап для 187 домов начат в 2024 году. По второму этапу в текущем году будет подключено 236 домов. В 2024 году для первого этапа из резерва правительства было направлено более 11 млрд тенге. Выделенные настоящим постановлением из резерва правительства 5 млрд тенге будут использованы для первоочередных работ второго этапа в текущем году", – отмечено в сообщении.

Таким образом, в результате реализации проекта к системе централизованного горячего водоснабжения будут подключены 423 многоэтажных жилых дома Кызылорды.

Между тем в городе Семее уже не первый год летом отключают горячую воду.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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