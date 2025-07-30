Минобороны усиливает контроль над качеством формы для военнослужащих
Фото: МО РК
В Министерстве обороны Республики Казахстан состоялось совещание по вопросам повышения качества вещевого имущества и подведения итогов первого этапа рассмотрения образцов в рамках Государственного оборонного заказа на 2026 год.
Совещание прошло под руководством заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Каныша Абубакирова. В мероприятии приняли участие представители оборонного ведомства и отечественных предприятий легкой промышленности.
Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам обеспечения военнослужащих новыми образцами форменного обмундирования. Подчеркивалось, что Министерство обороны предъявляет высокие требования к качеству используемых материалов, пошиву и эксплуатационным характеристикам формы.
Фото: МО РК
"Во главе угла для нас стоит качество поставляемого обмундирования. От того, насколько удобна, надежна и функциональна форма, напрямую зависит боеготовность и моральное состояние военнослужащих. Мы ожидаем от производителей соблюдения всех стандартов, использования качественных материалов и внедрения современных технологий", – отметил генерал-лейтенант Каныш Абубакиров.
Диалог проходил в открытом формате. Стороны обменялись мнениями по вопросам совершенствования технологических процессов, внедрения инновационных решений и повышения стандартов качества. Были отмечены предприятия, которые активно модернизируют производство и внедряют передовые технологии, в том числе нанотехнологии.
Фото: МО РК
В то же время было указано, что ряд производителей до сих пор использует устаревшее оборудование, а работа конструкторских бюро требует серьезного усиления. Кроме того, несмотря на государственную поддержку, сохраняется зависимость от импортных материалов. В стране недостаточно развито производство тканей, кожи, фурнитуры и подкладочных материалов, соответствующих современным требованиям.
С докладом также выступил заместитель начальника Главного управления тылового обеспечения полковник Асет Оразалин. Он представил анализ качества поставляемой продукции и сообщил, что за последние полтора года были выявлены случаи поставки некачественного обмундирования и обуви. Только в 2024-2025 годах было заменено более 1200 пар летних и зимних ботинок с высокими берцами, не соответствующих техническим требованиям или имеющих производственный брак.
Фото: МО РК
Для повышения качества специалисты тыла Вооруженных сил внесли изменения в технические спецификации, охватывающие полевое обмундирование, белье, носки, обувь, снаряжение и другие элементы экипировки.
В завершение совещания заместитель министра обороны отметил, что встречи в открытом формате служат эффективной площадкой для профессионального диалога, обмена мнениями и способствуют системной работе по улучшению качества продукции, включая форменное обмундирование для военнослужащих.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript