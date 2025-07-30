Минобороны усиливает контроль над качеством формы для военнослужащих

В то же время было указано, что ряд производителей до сих пор использует устаревшее оборудование, а работа конструкторских бюро требует серьезного усиления. Кроме того, несмотря на государственную поддержку, сохраняется зависимость от импортных материалов. В стране недостаточно развито производство тканей, кожи, фурнитуры и подкладочных материалов, соответствующих современным требованиям.





С докладом также выступил заместитель начальника Главного управления тылового обеспечения полковник Асет Оразалин. Он представил анализ качества поставляемой продукции и сообщил, что за последние полтора года были выявлены случаи поставки некачественного обмундирования и обуви. Только в 2024-2025 годах было заменено более 1200 пар летних и зимних ботинок с высокими берцами, не соответствующих техническим требованиям или имеющих производственный брак.