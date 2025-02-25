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Общество

Соцуслуги для жертв торговли людьми в Казахстане: куда обращаться и что нужно знать

Трудовое рабство, эксплуатация труда, похищение людей, рабство, принудительный труд , фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 10:27 Фото: unsplash
Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) опубликовала интересную статистику. Согласно ей, в 2024 году в Казахстане специальными социальными услугами (ССУ) охвачено 247 человек, ставших жертвами торговли людьми. 32 из них были трудоустроены, сообщает Zakon.kz.

В публикации ведомства за 25 февраля 2025 года отмечено, что согласно Социальному кодексу, жертвам торговли людьми предоставляется гарантированный объем ССУ, в том числе социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-культурные, социально-экономические, социально-правовые услуги.

Примечательно, что срок оказания услуг составляет шесть месяцев, с возможностью продления до девяти месяцев в случае незавершенного уголовного дела или нахождения на стационарном лечении в медицинской организации.

Также сказано, что в Казахстане функционирует 13 кризисных центров по оказанию специальных социальных услуг жертвам торговли людьми, из них два в государственном секторе (область Абай, Шымкент), 11 – в рамках государственного социального заказа (Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская, Жетысу, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Туркестанская (2) области, Астана).

"В 2024 году помощь оказана 247 жертвам торговли людьми, среди которых 114 человек являются иностранными гражданами".Пресс-служба МТСЗН РК

Также по итогам 2024 года из числа лиц, ставших жертвами торговли людьми, трудоустроены 32 человека, из них четыре – иностранные граждане.

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Следует отметить, что все оказываемые меры содействия занятости носят заявительный характер.

"Для их получения необходимо обратиться в карьерный центр по месту жительства. При этом не требуется указывать статус жертвы насилия или торговли людьми".

Все услуги предоставляются на основе конфиденциальности и без дополнительного уточнения обстоятельств.

Днем ранее в МТСЗН заявили, что с начала 2025 года статус кандаса получили более одной тысячи этнических казахов. Более половины кандасов (51,9%), прибывших в Казахстан, являются выходцами из КНР, 37,5% – из Узбекистана, 7,1% – из Туркменистана, 1,8% – из России и 1,7% – из других стран.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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