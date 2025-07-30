Казахстан договорился о дополнительной подаче воды из Кыргызстана и Узбекистана

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев провел переговоры в Бишкеке и Ташкенте по вопросам водоснабжения южных регионов республики, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 30 июля пресс-служба правительства РК, по поручению премьер-министра Олжаса Бектенова Бозумбаев 28 июля посетил Кыргызстан, где встретился с председателем Кабинета министров Адылбеком Касымалиевым и руководителями профильных ведомств.

"В ходе встречи обсуждены вопросы августовского режима работы Нарынского каскада, Таласского бассейна, водохранилищ Киров и Орто-Токой. Достигнута договоренность о дополнительной подаче недополученных объемов воды в рамках ранее утвержденных договоренностей, с учетом засушливых условий и низкой приточности", – говорится в сообщении.

29 июля Бозумбаев провел переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в Ташкенте. По итогам встречи согласованы меры по устранению отставания от графика подачи воды в течение двух недель.

Как отмечается, завершение вегетационного сезона в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях будет выполнено в полной мере и находится на контроле правительства и региональных властей.

Ранее сообщалось, что методику расчета платы за пользование поверхностными водами утвердили в Казахстане

