Аким Акмолинской области и глава "Самрук‑Энерго" проверили ход строительства Кокшетауской ТЭЦ

Правительством Казахстана принято решение строить Кокшетаускую ТЭЦ собственными силами. Как известно, ранее строительство ТЭЦ предполагалось за счет льготного финансирования Российской Федерации.

Однако ввиду задержки по принятию решения российской стороной Фонд "Самрук-Қазына" по поручению правительства обеспечил необходимое финансирование проекта, и на сегодняшний день АО "Самрук-Энерго" уже приступило к строительству новой ТЭЦ.

Фото: акимат Акмолинской области

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов проверили ход работ на площадке строительства ТЭЦ в Кокшетау. Установленная мощность строящейся станции составит 240 МВт электрической мощности и 520 Гкал тепловой мощности. ТЭЦ покроет потребность города в тепловой энергии и позволит обеспечить устойчивое, надежное тепло- и электроснабжение.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил стратегическое значение строительства ТЭЦ как для города, так и региона в целом.

Фото: акимат Акмолинской области

"Это без преувеличения историческое событие для Кокшетау. Новая ТЭЦ решает одну из наиболее острых проблем – дефицит тепловой энергии и горячего водоснабжения, особенно в зимний период. Это не только создаст комфортные условия для местных жителей, но и даст мощный импульс развитию города, возможности для запуска новых производств и развития бизнеса", – сказал аким.

На территории площадью более 300 гектаров будут построены сама станция, система газоочистки, золоотвал, ОРУ 110 кВ, мазутное хозяйство, крытый склад угля и другие сооружения.

Фото: акимат Акмолинской области

Аким региона и глава "Самрук-Энерго" провели на площадке строительства Кокшетауской ТЭЦ рабочее совещание с участием подрядных организаций.



"Заказчиком строительства станции является дочерняя компания АО "Самрук-Энерго" – ТОО "Кокшетауская ТЭЦ". При строительстве станции будет применено современное китайское оборудование, которое отвечает требованиям по энергоэффективности и выбросам загрязняющих веществ. При этом мы предусматриваем возможность расширения мощности станции. Для этих целей будет построена необходимая инфраструктура, и в случае увеличения потребления в регионе у нас будет возможность достроить дополнительный энергоблок и увеличить тепловую мощность", – сообщил председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов.

Проектировщик и генеральный подрядчик доложились акиму и главе "Самрук-Энерго" о ходе выполнения работ. На сегодняшний день выполнены инженерно-геологические изыскания, разрабатывается проектная документация, размещаются заказы на производство оборудования на заводах-изготовителях и ведутся подготовительные строительные работы на площадке. Строительство ТЭЦ планируется завершить к концу 2028 года.