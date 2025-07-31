Аким Акмолинской области и глава "Самрук‑Энерго" проверили ход строительства Кокшетауской ТЭЦ
Однако ввиду задержки по принятию решения российской стороной Фонд "Самрук-Қазына" по поручению правительства обеспечил необходимое финансирование проекта, и на сегодняшний день АО "Самрук-Энерго" уже приступило к строительству новой ТЭЦ.
Фото: акимат Акмолинской области
Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов проверили ход работ на площадке строительства ТЭЦ в Кокшетау. Установленная мощность строящейся станции составит 240 МВт электрической мощности и 520 Гкал тепловой мощности. ТЭЦ покроет потребность города в тепловой энергии и позволит обеспечить устойчивое, надежное тепло- и электроснабжение.
Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил стратегическое значение строительства ТЭЦ как для города, так и региона в целом.
Фото: акимат Акмолинской области
"Это без преувеличения историческое событие для Кокшетау. Новая ТЭЦ решает одну из наиболее острых проблем – дефицит тепловой энергии и горячего водоснабжения, особенно в зимний период. Это не только создаст комфортные условия для местных жителей, но и даст мощный импульс развитию города, возможности для запуска новых производств и развития бизнеса", – сказал аким.
На территории площадью более 300 гектаров будут построены сама станция, система газоочистки, золоотвал, ОРУ 110 кВ, мазутное хозяйство, крытый склад угля и другие сооружения.
Фото: акимат Акмолинской области
Аким региона и глава "Самрук-Энерго" провели на площадке строительства Кокшетауской ТЭЦ рабочее совещание с участием подрядных организаций.
"Заказчиком строительства станции является дочерняя компания АО "Самрук-Энерго" – ТОО "Кокшетауская ТЭЦ". При строительстве станции будет применено современное китайское оборудование, которое отвечает требованиям по энергоэффективности и выбросам загрязняющих веществ. При этом мы предусматриваем возможность расширения мощности станции. Для этих целей будет построена необходимая инфраструктура, и в случае увеличения потребления в регионе у нас будет возможность достроить дополнительный энергоблок и увеличить тепловую мощность", – сообщил председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов.
Проектировщик и генеральный подрядчик доложились акиму и главе "Самрук-Энерго" о ходе выполнения работ. На сегодняшний день выполнены инженерно-геологические изыскания, разрабатывается проектная документация, размещаются заказы на производство оборудования на заводах-изготовителях и ведутся подготовительные строительные работы на площадке. Строительство ТЭЦ планируется завершить к концу 2028 года.