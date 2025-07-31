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События

Третья АЭС будет построена совместно с Китаем – Роман Скляр

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 13:27 Фото: pexels
В Казахстане третья атомная электростанция будет построена совместно с Китаем. Об этом сегодня, 31 июля 2025 года, на пресс-конференции в правительстве заявил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, передает корреспондент Zakon.kz.

Роман Скляр выразил предположение, что третью АЭС будет строить та же китайская компания, что и вторую.

"Тоже сейчас наши коллеги из Агентства по атомной энергетике прорабатывают места дислокации. Обязательно нужен постоянный источник водоснабжения рядом со станцией, районы выдачи электроэнергии должны быть определены. Это будет в ближайшее время завершено. Я думаю, в текущем году объявят о том, где расположатся эти станции. Соглашения соответствующие прорабатываются. Тут никого секрета нет", – сказал он.

Стоимость самой станции, по его словам, будет определена после того, как разработают технико-экономическое обоснование и проектно-сметную документацию.

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, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 13:27
Стала известна примерная стоимость первой АЭС в Казахстане

15 июля 2025 года Роман Скляр рассказал, когда будет готово технико-экономическое обоснование (ТЭО) АЭС в Казахстане.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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