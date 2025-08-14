Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на пятницу

В 16 областях Казахстана на 15 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Утром и днем на севере, востоке, в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. В Атырау утром и днем ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Актюбинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере области, днем на западе, севере, востоке ожидается гроза. Ветер западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер западный, днем порывы 15-18 м/с.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный, днем на горных перевалах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Днем на севере области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, в центре области 15-18 м/с. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем ожидается гроза.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке, днем на севере Павлодарской области ожидается сильный дождь. Днем на севере области ожидаются град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидается гроза.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, востоке области ожидается гроза, днем гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный, на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, юге, в центре области Абай ожидается гроза, днем гроза. Днем на севере, востоке, в центре области ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный, западный, на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза, днем ожидаются гроза, на западе, севере, востоке области град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гроза.

На севере, западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются гроза, град. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке области Улытау, днем на севере, востоке, в центре области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, в предгорных, горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, на юге, в предгорных, горных районах области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы временами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, временами порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ожидается западный, северо-западный ветер, временами порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза.

В Костанайской области ожидается гроза, днем на севере, востоке области град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, днем на юге области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза.

Ранее сообщалось, что 15 августа дожди охватят большую часть Казахстана.