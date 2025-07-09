Казахстанка выиграла суд у госкорпорации "Правительство для граждан"

Суд признал незаконной регистрацию ТОО по адресу жительницы Кызылординской области. Подробности судебного разбирательства озвучили Zakon.kz в пресс-службе Верховного суда сегодня, 9 июля 2025 года.

Как оказалось, жительница Кызылординской области обнаружила, что по ее адресу было зарегистрировано некое ТОО. Она обратилась в суд, чтобы оспорить действия госкорпорации "Правительство для граждан". Также сказано, что жилой дом был зарегистрирован на имя казахстанки еще в 2017 году.

В суде установили, что жилой дом в селе Тугускен является общей совместной собственностью истца и ее супруга. Тем не менее, в 2023 году по указанному адресу было зарегистрировано товарищество в качестве юридического лица.

Истец утверждала, что не знала о существовании ТОО и его руководителях, не давала согласия на регистрацию, а ее супруг, имеющий II группу инвалидности, по состоянию здоровья не мог участвовать в этом процессе. Тогда женщина предположила, что регистрация ТОО была осуществлена на основании фиктивного документа.

Уже в суде представитель госкорпорации "Правительство для граждан" пояснила, что сведения об изменении адреса ТОО вносились автоматически – на основании электронного уведомления – в соответствии с законом "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств".

По данным управления Департамента Комитета государственных доходов по Кызылординской области, ТОО не сдавало налоговую отчетность и не зарегистрировало кассовый аппарат, что свидетельствует о его фактическом несуществовании по адресу регистрации.

"В ходе судебного разбирательства было установлено, что при изменении адреса товарищества не было получено согласие собственников недвижимости, по адресу которой производилась регистрация, – ни с использованием электронной цифровой подписи, ни в нотариально удостоверенной форме. Более того, по заявлениям истца и свидетелей было подтверждено, что ТОО по зарегистрированному адресу не осуществляло деятельность". Пресс-служба Верховного суда

В итоге Специализированный межрайонный административный суд Кызылординской области признал регистрацию ТОО по указанному адресу незаконной и отменил ее.

Суд также вынес частное постановление о необходимости привлечения внимания руководителя Кызылординского филиала госкорпорации "Правительство для граждан" к нарушениям, допущенным сотрудниками Жанакорганского районного отдела этого филиала.

Днем ранее, 8 июля, мы рассказывали о другом судебном решении. Тогда казахстанец потребовал дать свою фамилию ребенку, которого не воспитывал.