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Общество

Подорожает ли в Казахстане жилье, рассказал Скляр

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Заместитель премьер-министра Роман Скляр на пресс-конференции в правительстве 31 июля 2025 года ответил на опасения казахстанцев, что жилье подорожает на фоне принятия нового Налогового кодекса, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они отметили, что казахстанцы высказывают опасения, что с 2026 года жилье подорожает на 20%.

"Новый Налоговый кодекс ни в коем случае не повлияет на простых граждан. Мы стремимся и в этом году построим более 19 млн кв. метров, стоимость жилья у нас регулируется рыночными методами. Стоимость жилья у нас не завышена. Я имею в виду сейчас сегмент не бизнес-класса или элитного жилья, а именно эконом-класса жилье – стоит ровно столько, сколько и должно быть. И резких ценовых колебаний мы здесь не видим", – ответил Роман Скляр.

Между тем, по его данным, стоимость жилья, которое строится для малоимущих граждан в рамках программы "Бахытты отбасы", "Наурыз жумыскер", будет регулироваться.

"Подчеркиваю, рыночным образом, но цены будут регулироваться", – заявил Роман Скляр.

Рынок недвижимости в стране продолжает меняться – цены на жилье растут, но разными темпами. При этом в отдельных городах и вовсе наблюдается снижение цен. Подробнее можно прочитать здесь.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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