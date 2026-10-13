Как в Казахстане получить справку для свадьбы за границей
Прежде всего, отметим, справка о брачной правоспособности – это документ, подтверждающий, что на момент его выдачи гражданин не состоит в зарегистрированном браке и имеет право вступить в брак.
Она выдается гражданам для заключения брака за пределами страны.
Для получения справки необходимо обратиться в любой удобный ЦОН или оформить на портале цифрового правительства.
Какие документы необходимы:
- удостоверение личности;
- квитанция об уплате регистрационного сбора.
Если же заявитель ранее состоял в браке, зарегистрированном за пределами Казахстана, дополнительно потребуется документ о расторжении брака или смерти супруга.
Уже при обращении представителя необходима нотариально заверенная доверенность.
Стоит также уточнить, что справка действительна в течение шести месяцев со дня выдачи.
Срок оказания услуги при наличии сведений в информационной системе составляет до трех рабочих дней.
Ранее мы писали о том, что с 12 октября 2026 года Центр по обслуживания населения (ЦОН) Жетысуского района начнет работу в торговом доме "Адем".