Как в Казахстане получить справку для свадьбы за границей

В пресс-службе государственной корпорации "Правительство для граждан" сегодня, 13 октября 2026 года, подробно рассказали, что такое справка о брачной правоспособности, для чего она нужна и где ее можно получить, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, отметим, справка о брачной правоспособности – это документ, подтверждающий, что на момент его выдачи гражданин не состоит в зарегистрированном браке и имеет право вступить в брак.

Она выдается гражданам для заключения брака за пределами страны.

Для получения справки необходимо обратиться в любой удобный ЦОН или оформить на портале цифрового правительства.

Какие документы необходимы:

удостоверение личности;

квитанция об уплате регистрационного сбора.

Если же заявитель ранее состоял в браке, зарегистрированном за пределами Казахстана, дополнительно потребуется документ о расторжении брака или смерти супруга.

Уже при обращении представителя необходима нотариально заверенная доверенность.

Стоит также уточнить, что справка действительна в течение шести месяцев со дня выдачи.

Срок оказания услуги при наличии сведений в информационной системе составляет до трех рабочих дней.

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