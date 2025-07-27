Четыре медали привезли казахстанские школьники с самой престижной мировой олимпиады по биологии

В Филиппинах завершилась Международная олимпиада по биологии – одно из главных мировых интеллектуальных соревнований для школьников, сообщает Zakon.kz.

В этом году в ней участвовали более 320 талантливых ребят из 80 государств, в том числе и из Казахстана.

"Все четыре участника сборной нашей страны завоевали бронзовые медали, показав 100-процентный командный результат", – рассказали в Министерстве просвещения.

В числе победителей:

Ерсултан Кайркен – ученик 10 класса лицея-интерната "Білім-инновация" Павлодарской области;

Батыр Ержанулы – ученик 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы Усть-Каменогорска;

Айганым Балташова – ученица 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы из Астаны;

Алихан Аширханов – ученик восьмого класса лицея-интерната "Білім-инновация" из Алматы.

Олимпиада включала два тура – теоретический и практический. В первом детям нужно было решить сложные задачи по молекулярной и клеточной биологии, генетике, экологии, эволюции и биосистематике.

Практический тур состоял из лабораторных исследований, микроскопии, работы с образцами и анализа биологических процессов.

В Минпросвещения отметили, что Казахстан участвует в IBO с 1994 года. За это время наша сборная завоевала две золотые, 18 серебряных и 56 бронзовых медалей, а также 12 почетных грамот. В 2024 году Казахстан принимал олимпиаду у себя и также показал 100% результат.

Ранее учащиеся школы-лицея №84 Астаны завоевали серебряные и бронзовые медали на международном конкурсе Stem Olympiad 2025 в Барселоне.