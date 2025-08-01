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Общество

Информацию об увольнении сотрудников детского дома "Баганашыл" прокомментировали в акимате Алматы

работа, сотрудники детского дома &quot;Баганашыл&quot;, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 19:01 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В акимате Алматы сегодня, 1 августа 2025 года, прокомментировали информацию об увольнении сотрудников детского дома "Баганашыл", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, сегодня депутаты маслихата и члены общественного совета Алматы, а также представители Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, управлений образования города Алматы и Алматинской области провели личную встречу с коллективом КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах" в мкр. "Баганашыл".

"На встрече были обсуждены актуальные вопросы, связанные с деятельностью детского дома. Сотрудникам (педагогам) центра было доведено, что они будут переведены в организацию управления Алматы из Алматинской области с соблюдением трудовых прав и переоформлением договоров согласно действующему законодательству и с учетом личного письменного согласия. Информация об увольнении сотрудников детского дома не соответствует действительности".Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, как отметили власти южной столицы, сами воспитанники детского дома "Баганашыл" продолжат проживать на территории своего центра и учиться в Алматы.

"Обеспечение безопасности и достойных условий для детей – приоритет акимата города и Министерства просвещения. Ситуация находится на постоянном контроле", – заверили в пресс-службе акимата Алматы.

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31 июля 2025 года в акимате Алматы заявили, что воспитанники детского дома "Баганашыл" продолжат проживать на территории своего центра и учиться в Алматы. Отмечалось, что акиматами Алматы и Алматинской области проводятся работы по передаче объекта.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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