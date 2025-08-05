Мост объединяющий нации - руководитель ЦСК о чемпионате мира по қазақ күресі среди военнослужащих

Очень скоро столица примет первый в истории чемпионат мира по қазақ күресі среди военнослужащих. О предыстории и подготовке к мировому форуму адептов традиционных видов единоборств Zakon.kz рассказал председатель Спортивного комитета Министерства обороны РК полковник Арман Абеуов.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев много раз говорил о важности развития национальных видов спорта, в том числе қазақ күресі. Что предпринято в целях исполнения поручений президента?

– После одобрения и выражения поддержки руководством Международного совета военного спорта наш Спортивный комитет развил активную деятельность, и Казахстан получил право провести первый чемпионат мира по қазақ күресі среди военнослужащих в 2025 году.

Это стало возможным после успешной презентации нашего национального вида борьбы в мае прошлого года на 79-й Генассамблее и конгрессе Conseil International du Sport Militaire в Танзании. Я тогда выступил с докладом по вопросу включения первого чемпионата мира CISM по қазақ күресі в план 2025 года, рассказав историю казахской национальной борьбы. Говоря о том, что такой турнир планируется провести в целях развития отечественного спорта и популяризации қазақ күресі на мировом уровне, я назвал его древнейшим видом единоборства и культурной ценностью нашего народа, признанной Всемирной организацией ЮНЕСКО и очень популярной среди детей и молодежи.

А на 8-й конференции Международного совета военного спорта по Азии в Тегеране в феврале 2025 года я проводил мастер-класс по қазақ күресі. В целях демонстрации наших возможностей мы приглашали в Астану высшее руководство CISM – президента организации Ролима Гомеса, генерального секретаря Роберто Реккиа и президента по борьбе майора Насера Хассани. В ходе визита в дни проведения V Всемирных игр кочевников в прошлом году они имели возможность ознакомиться с нашей национальной борьбой. Это партнерство с CISM имеет ключевое значение, так как обеспечивает қазақ күресі вместе с международным признанием доступ к широкому кругу военнослужащих и мощную платформу для глобального развития и популяризации нашего национального вида спорта.

Наша страна имеет богатый опыт проведения крупных спортивных событий, и мы приложим все усилия, чтобы достойно организовать чемпионат мира в Астане. Хочу выразить благодарность представителям мира борьбы за оказанное нам доверие. Мы нацелены на дальнейшее сотрудничество в деле укрепления и приумножения традиций военного спорта, и партнерство с CISM придает турниру высокий статус, открывает путь к включению в глобальный спортивный календарь.

Международный совет военного спорта – одна из крупнейших междисциплинарных спортивных организаций в мире, объединяющая военнослужащих из 142 стран. В CISM организуются соревнования по более чем 20 видам спорта. Организация стремится развивать спорт среди военнослужащих и использовать его как мощное средство для укрепления мира и взаимопонимания между вооруженными силами разных стран.