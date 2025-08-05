Градостроительная трансформация Шымкента: факты и цифры

Шымкент, который вчера удивлял масштабами стройки, сегодня уже показывает результаты. Итоги первого полугодия 2025 года наглядно демонстрируют: масштабная программа строительства, модернизации и благоустройства вошла в фазу активной реализации.

В фокусе – обеспечение жильем, модернизация социальной и инженерной инфраструктуры, реновация и повышение сейсмоустойчивости жилого фонда. И все это – не разрозненные проекты, а последовательная политика формирования нового качества городской среды.

Бозарык: из пустыря – в перспективный жилой массив

Когда речь заходит о градостроительном развитии, именно микрорайон Бозарық становится символом того, как за считанные годы можно трансформировать территорию из малоосвоенного участка в масштабную точку роста.

Фото: акимат Шымкента

С 2023 по 2025 год здесь возводятся 81 жилой дом общей площадью почти 300 тысяч квадратных метров – это более 3700 квартир для шымкентских семей.

Уже введены:

•⁠ ⁠18 домов в 2023 году – 704 квартиры,

•⁠ ⁠27 домов в 2024 году – 1134 квартиры.

До конца 2025 года планируется завершить строительство еще 16 из 36 оставшихся домов.

Фото: акимат Шымкента

Важно, что параллельно ведется не только строительство жилья, но и инженерная инфраструктура, благоустройство дворов, озеленение территорий. В самом Бозарыке реализуются 6 из 8 городских инфраструктурных проектов – это водо- и теплоснабжение, канализация, электрические сети.

Все это создает условия не просто для заселения, а для комфортной жизни.

Архитектура перемен: изменения в цифрах и фактах

Масштаб программы управления строительства Шымкента на 2025 год – 98 объектов. В числе приоритетов:

•⁠ ⁠57 многоквартирных домов,

•⁠ ⁠17 объектов образования,

•⁠ ⁠8 инфраструктурных систем,

•⁠ ⁠парки, школы, медучреждения и здания МЧС.

А еще более 3 500 новых квартир и еще 379 – на рынке для социально уязвимых слоев.

Обновление жилфонда

Один из показателей эффективности и контроля качества – выявленные дефекты. С начала 2025 года выявлены и устранены 50 дефектов.

Для сравнения: в 2024 году было выявлено 656 дефектов, которые подрядчики устранили в рамках гарантийных обязательств.

Фото: акимат Шымкента

Составлена и утверждена дорожная карта по сносу 66 аварийных и устаревших многоквартирных домов с последующим переселением жителей.

В рамках программы реновации переселены жильцы 10 домов (113 квартир).

С 2021 года проведены технические обследования 233 многоквартирных домов:

68 из них требуют сейсмоукрепления;

67 признаны аварийными;

98 – в стабильном состоянии.

Что еще строится: от школы до стадиона

Шымкент делает ставку на социальную и культурную инфраструктуру. В 2025 году в мегаполисе в эксплуатацию сдадут:

16 новых школ; общежитие;

Дворцы школьников; спорткомплекс; культурный центр;

реабилитационный центр для людей с инвалидностью; дополнительный корпус Центра крови и проекты для МЧС.

Фото: акимат Шымкента

Мегаполис не просто растет вширь – он формирует фундамент для поколения будущего.

2025 год: год комфорта и ответственности

Город делает важную ставку: развитие должно быть не только быстрым, но и устойчивым. Именно поэтому модернизация сочетается с контролем качества, инженерной подготовкой, социальной инклюзией и градостроительной ответственностью.

Бозарык – лишь один из примеров того, как инвестиции в инфраструктуру меняют не просто пейзаж города, а уровень жизни тысяч людей.