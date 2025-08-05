Градостроительная трансформация Шымкента: факты и цифры
В фокусе – обеспечение жильем, модернизация социальной и инженерной инфраструктуры, реновация и повышение сейсмоустойчивости жилого фонда. И все это – не разрозненные проекты, а последовательная политика формирования нового качества городской среды.
Бозарык: из пустыря – в перспективный жилой массив
Когда речь заходит о градостроительном развитии, именно микрорайон Бозарық становится символом того, как за считанные годы можно трансформировать территорию из малоосвоенного участка в масштабную точку роста.
Фото: акимат Шымкента
С 2023 по 2025 год здесь возводятся 81 жилой дом общей площадью почти 300 тысяч квадратных метров – это более 3700 квартир для шымкентских семей.
Уже введены:
• 18 домов в 2023 году – 704 квартиры,
• 27 домов в 2024 году – 1134 квартиры.
До конца 2025 года планируется завершить строительство еще 16 из 36 оставшихся домов.
Фото: акимат Шымкента
Важно, что параллельно ведется не только строительство жилья, но и инженерная инфраструктура, благоустройство дворов, озеленение территорий. В самом Бозарыке реализуются 6 из 8 городских инфраструктурных проектов – это водо- и теплоснабжение, канализация, электрические сети.
Все это создает условия не просто для заселения, а для комфортной жизни.
Архитектура перемен: изменения в цифрах и фактах
Масштаб программы управления строительства Шымкента на 2025 год – 98 объектов. В числе приоритетов:
• 57 многоквартирных домов,
• 17 объектов образования,
• 8 инфраструктурных систем,
• парки, школы, медучреждения и здания МЧС.
А еще более 3 500 новых квартир и еще 379 – на рынке для социально уязвимых слоев.
Обновление жилфонда
Один из показателей эффективности и контроля качества – выявленные дефекты. С начала 2025 года выявлены и устранены 50 дефектов.
Для сравнения: в 2024 году было выявлено 656 дефектов, которые подрядчики устранили в рамках гарантийных обязательств.
Фото: акимат Шымкента
Составлена и утверждена дорожная карта по сносу 66 аварийных и устаревших многоквартирных домов с последующим переселением жителей.
В рамках программы реновации переселены жильцы 10 домов (113 квартир).
С 2021 года проведены технические обследования 233 многоквартирных домов:
- 68 из них требуют сейсмоукрепления;
- 67 признаны аварийными;
- 98 – в стабильном состоянии.
Что еще строится: от школы до стадиона
Шымкент делает ставку на социальную и культурную инфраструктуру. В 2025 году в мегаполисе в эксплуатацию сдадут:
- 16 новых школ; общежитие;
- Дворцы школьников; спорткомплекс; культурный центр;
- реабилитационный центр для людей с инвалидностью; дополнительный корпус Центра крови и проекты для МЧС.
Фото: акимат Шымкента
Мегаполис не просто растет вширь – он формирует фундамент для поколения будущего.
2025 год: год комфорта и ответственности
Город делает важную ставку: развитие должно быть не только быстрым, но и устойчивым. Именно поэтому модернизация сочетается с контролем качества, инженерной подготовкой, социальной инклюзией и градостроительной ответственностью.
Бозарык – лишь один из примеров того, как инвестиции в инфраструктуру меняют не просто пейзаж города, а уровень жизни тысяч людей.