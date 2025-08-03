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Наука и технологии

На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка с середины июня

Солнце, вспышка, ученые , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 21:38 Фото: pixabay
На Солнце 3 августа произошла сильная вспышка уровня M2.9 – самая мощная за последние полтора месяца, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

"На Солнце только что зарегистрирована вспышка уровня M2.9 (сильная)... Последний раз более крупное событие наблюдалось на Солнце еще 20 июня", – рассказал он.

По словам ученого, вспышка произошла в активной области 4168, которая появилась в северном полушарии Солнца лишь накануне. Это событие стало кульминацией резкого всплеска солнечной активности, начавшегося 1 августа. За последние трое суток было зафиксировано 35 вспышек, однако уровня M активность достигла впервые, уточнил Богачёв.

На данный момент последствия для Земли пока не определены. Первичные данные не показывают наличия коронального выброса, направленного к нашей планете.

"В то же время место формирования вспышки располагается почти точно на линии Солнце – Земля, откуда такое воздействие на планету происходит с наибольшей эффективностью. Позже будет выдана обновленная информация. Риски крупных вспышек сохраняются на высоком уровне. Есть возможность формирования в течение сегодняшних суток событий высшего балла X", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в августе 2025 года ожидается три периода с возмущенной магнитосферой, однако сильных магнитных бурь не предвидится. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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