Застройщик в Казахстане продавал квартиры без гарантий и разрешений

В Жанаозене застройщик рекламировал на своем сайте продажу квартир в жилом комплексе без оформления необходимых разрешений и гарантий, сообщает Zakon.kz.

Жанаозенский горсуд, рассмотрев административное дело по факту нарушения требований законодательства, установил, что застройщик не имел:

гарантий от Единого оператора,

разрешения от местного исполнительного органа на привлечение средств дольщиков,

соглашения с банком второго уровня.

Несмотря на это, в интернете распространялась реклама продажи квартир в указанном жилом комплексе, что противоречит закону "О долевом участии в жилищном строительстве".

Санкцией части 1 статьи 320 Кодекса об административных правонарушениях за распространение недостоверной информации в сфере долевого строительства предусмотрено наказание в виде штрафа для юридических лиц в размере 300 МРП.

"Суд признал застройщика виновным по части 1 статьи 320 КоАП, ему назначен штраф в размере 1,1 млн тенге", – говорится в заявлении на официальной странице судов Мангистауской области.

Постановление вступило в законную силу.

Жительница Тараза незаконно получила квартиру от государства, оформив поддельные документы. Более подробно о случившемся можно прочитать по этой ссылке.