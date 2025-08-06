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События

Застройщик в Казахстане продавал квартиры без гарантий и разрешений

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В Жанаозене застройщик рекламировал на своем сайте продажу квартир в жилом комплексе без оформления необходимых разрешений и гарантий, сообщает Zakon.kz.

Жанаозенский горсуд, рассмотрев административное дело по факту нарушения требований законодательства, установил, что застройщик не имел:

  • гарантий от Единого оператора,
  • разрешения от местного исполнительного органа на привлечение средств дольщиков,
  • соглашения с банком второго уровня.

Несмотря на это, в интернете распространялась реклама продажи квартир в указанном жилом комплексе, что противоречит закону "О долевом участии в жилищном строительстве".

Санкцией части 1 статьи 320 Кодекса об административных правонарушениях за распространение недостоверной информации в сфере долевого строительства предусмотрено наказание в виде штрафа для юридических лиц в размере 300 МРП.

"Суд признал застройщика виновным по части 1 статьи 320 КоАП, ему назначен штраф в размере 1,1 млн тенге", – говорится в заявлении на официальной странице судов Мангистауской области.

Постановление вступило в законную силу.

Жительница Тараза незаконно получила квартиру от государства, оформив поддельные документы. Более подробно о случившемся можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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