В Астане одни и те же квартиры застройщик продавал разным покупателям

Руководство компании-застройщика продавало одни и те же квартиры в столичном ЖК Qyran разным покупателям, сообщает Zakon.kz.

Общий ущерб превысил 4,5 млрд тенге, передает "24kz". Сейчас обвиняемые находятся под стражей, уголовное расследование завершено, а дело передано в суд. Согласно материалам уголовного дела, потерпевшими признаны 51 человек и одно юридическое лицо, а продавцом значится ТОО "International Invest Company IIC".

В Департаменте экономических расследований Астаны рассказали, что к уголовной ответственности привлечены четыре человека.

"Доказано и установлено, что все финансовые и юридические вопросы, то есть заключение договоров и передача денег происходили в офисе компании в присутствии подсудимых", – говорится в репортаже.

Денежные средства они вносили на свои счета, но при этом ни в бухгалтерской, ни в банковской системе не указано, чьи именно это были деньги.

"Таким образом, продавцы уходили от уплаты налогов", – считают правоохранители.

В течение двух лет они продавали одни и те же квартиры несколько раз. В итоге им инкриминируют:

присвоение вверенного чужого имущества и мошенничество, совершенное в особо крупном размере;

самоуправство.

По информации столичной прокуратуры, в случае вынесения обвинительного приговора подсудимым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Что касается арестованных квартир, их дальнейшую судьбу решит только суд.

Также стало известно, что до конца 2026 года в Астане снесут 22 ветхих дома.