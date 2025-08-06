КНБ выявил крупные запасы незаконного оружия и взрывчатки в восьми регионах

Комитет национальной безопасности (КНБ) сегодня, 6 августа 2025 года, отчитался о работе по борьбе с незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, в июле 2025 года при координации прокуратуры, КНБ во взаимодействии с МВД проведен ряд оперативных мероприятий в Алматы, Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской, Атырауской, Мангистауской областях и области Улытау.

"Изъято 45 единиц огнестрельного оружия, из них 6 автоматов "Калашникова", 18 пистолетов разных модификаций, 14 охотничьих ружей, 7 обрезов, а также 6 гранат, 2 тротиловые шашки и более 400 единиц боеприпасов". Пресс-служба КНБ РК

Фото: gov.kz

Кроме того, в Акмолинской области пресечен канал хищения промышленной взрывчатки на одном из предприятий региона.

"Изъято 20 кг взрывчатого вещества", – добавили в пресс-службе.

Фото: gov.kz

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

4 августа 2025 года Служба по противодействию коррупции КНБ выступила с громким заявлением. Как оказалось, вице-министр транспорта Казахстана задержан по подозрению в получении взятки и с санкции суда взят под стражу.