Ситуация на границе Казахстана: в правительстве приняли важное решение

В правительстве Казахстана под председательством первого заместителя премьер-министра Нурлыбека Налибаева прошло оперативное совещание по ситуации на автомобильных пунктах пропуска на государственной границе, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили 10 августа 2026 года в пресс-службе правительства РК, совещание по вопросам текущей ситуации на автомобильных пунктах пропуска и проводимой работы по повышению эффективности организации транспортного потока проведено по поручению премьер-министра РК Олжаса Бектенова. В нем приняли участие руководители министерств транспорта, финансов, сельского хозяйства, Пограничной службы Комитета национальной безопасности и АО "НК "КазАвтоЖол".

Заслушан доклад Пограничной службы КНБ о ситуации на государственной границе и принимаемых мерах по обеспечению оперативного прохождения автотранспортных средств через пункты пропуска "Алимбет", "Жайсан" и "Сырым".

"Пункты пропуска на казахстанской стороне функционируют в круглосуточном штатном режиме. Отмечено, что с учетом сезонного увеличения транзитных перевозок через территорию Казахстана усилен контроль над своевременной модернизацией автомобильных пунктов пропуска на внутреннем контуре ЕАЭС. Это позволит сократить время прохождения контроля". Пресс-служба правительства РК

Кроме того, в целях создания комфортных условий для грузоперевозчиков рядом с приоритетными пунктами пропуска будут созданы сервисные зоны ожидания водителей, что обеспечит комфортные условия для пребывания водителей в период ожидания прохождения пограничного контроля.

"Соответствующие работы планируется завершить в 2027 году". Пресс-служба правительства РК

По итогам совещания, как отмечается, даны поручения по обеспечению бесперебойного и ускоренного пропуска автотранспортных средств.

"В этих целях Министерством транспорта совместно с заинтересованными государственными и местными исполнительными органами развернуты оперативные штабы". Пресс-служба правительства РК

Ситуация, как подчеркивается в релизе, "находится на контроле правительства".

7 августа водители фуры рассказали diapazon.kz, что уже третий день стоят в очереди, чтобы выехать из Актобе в Орск. Километровые очереди составляют в основном фуры, но есть очередь и из легковых машин.

"Когда решится уже вопрос с границей? Сейчас на пункте "Алимбет" пускают одну грузовую и две легковых. Грузовые уже, говорят, четыре километра стоят! Я 600 метров за пять часов проехал… Еще метров 200 осталось. Когда этот бардак прекратится?!", – посетовал один из водителей.

30 июля 2026 года стало известно, что в Казахстане изменились правила проведения таможенных проверок.