Ситуация на границе Казахстана: в правительстве приняли важное решение
Как уточнили 10 августа 2026 года в пресс-службе правительства РК, совещание по вопросам текущей ситуации на автомобильных пунктах пропуска и проводимой работы по повышению эффективности организации транспортного потока проведено по поручению премьер-министра РК Олжаса Бектенова. В нем приняли участие руководители министерств транспорта, финансов, сельского хозяйства, Пограничной службы Комитета национальной безопасности и АО "НК "КазАвтоЖол".
Заслушан доклад Пограничной службы КНБ о ситуации на государственной границе и принимаемых мерах по обеспечению оперативного прохождения автотранспортных средств через пункты пропуска "Алимбет", "Жайсан" и "Сырым".
"Пункты пропуска на казахстанской стороне функционируют в круглосуточном штатном режиме. Отмечено, что с учетом сезонного увеличения транзитных перевозок через территорию Казахстана усилен контроль над своевременной модернизацией автомобильных пунктов пропуска на внутреннем контуре ЕАЭС. Это позволит сократить время прохождения контроля".Пресс-служба правительства РК
Кроме того, в целях создания комфортных условий для грузоперевозчиков рядом с приоритетными пунктами пропуска будут созданы сервисные зоны ожидания водителей, что обеспечит комфортные условия для пребывания водителей в период ожидания прохождения пограничного контроля.
"Соответствующие работы планируется завершить в 2027 году".Пресс-служба правительства РК
По итогам совещания, как отмечается, даны поручения по обеспечению бесперебойного и ускоренного пропуска автотранспортных средств.
"В этих целях Министерством транспорта совместно с заинтересованными государственными и местными исполнительными органами развернуты оперативные штабы".Пресс-служба правительства РК
Ситуация, как подчеркивается в релизе, "находится на контроле правительства".
7 августа водители фуры рассказали diapazon.kz, что уже третий день стоят в очереди, чтобы выехать из Актобе в Орск. Километровые очереди составляют в основном фуры, но есть очередь и из легковых машин.
"Когда решится уже вопрос с границей? Сейчас на пункте "Алимбет" пускают одну грузовую и две легковых. Грузовые уже, говорят, четыре километра стоят! Я 600 метров за пять часов проехал… Еще метров 200 осталось. Когда этот бардак прекратится?!", – посетовал один из водителей.
30 июля 2026 года стало известно, что в Казахстане изменились правила проведения таможенных проверок.