ОПГ на западе Казахстана обошла налоги на 740 млн через фиктивные автосделки
Известно, что участники организованной группы, используя фиктивные договоры купли-продажи, поддельные акты осмотра транспортных средств, а также внося недостоверные сведения в информационную систему "Автопоиск", осуществили первичную регистрацию 77 грузовых автомобилей (седельные тягачи).
"Регистрация проводилась на территории Актобе, Атырау и Западно-Казахстанской области с намеренным обходом установленных налоговым законодательством процедур", – уточнили в пресс-службе АФМ 7 августа 2025 года.
Общий ущерб государству в виде неуплаченных сборов за первичную регистрацию превысил 740 млн тенге.
Судом в отношении организаторов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
