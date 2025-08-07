#АЭС в Казахстане
События

ОПГ на западе Казахстана обошла налоги на 740 млн через фиктивные автосделки

Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины, электрический автомобиль, электрокар, электрическая машина, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 10:59 Фото: unsplash
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области ликвидировал деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную постановку на учет грузового автотранспорта с использованием поддельных документов, сообщает Zakon.kz.

Известно, что участники организованной группы, используя фиктивные договоры купли-продажи, поддельные акты осмотра транспортных средств, а также внося недостоверные сведения в информационную систему "Автопоиск", осуществили первичную регистрацию 77 грузовых автомобилей (седельные тягачи).

"Регистрация проводилась на территории Актобе, Атырау и Западно-Казахстанской области с намеренным обходом установленных налоговым законодательством процедур", – уточнили в пресс-службе АФМ 7 августа 2025 года.

Общий ущерб государству в виде неуплаченных сборов за первичную регистрацию превысил 740 млн тенге.

Судом в отношении организаторов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

4 августа мы сообщали, что в Алматинской области завершено расследование по уголовному делу в отношении предполагаемого лидера ОПГ "Хуторские" Хасана Касымбаева.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
