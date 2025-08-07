ОПГ на западе Казахстана обошла налоги на 740 млн через фиктивные автосделки

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области ликвидировал деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную постановку на учет грузового автотранспорта с использованием поддельных документов, сообщает Zakon.kz.

Известно, что участники организованной группы, используя фиктивные договоры купли-продажи, поддельные акты осмотра транспортных средств, а также внося недостоверные сведения в информационную систему "Автопоиск", осуществили первичную регистрацию 77 грузовых автомобилей (седельные тягачи).

"Регистрация проводилась на территории Актобе, Атырау и Западно-Казахстанской области с намеренным обходом установленных налоговым законодательством процедур", – уточнили в пресс-службе АФМ 7 августа 2025 года.

Общий ущерб государству в виде неуплаченных сборов за первичную регистрацию превысил 740 млн тенге.

Судом в отношении организаторов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

