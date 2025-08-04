В суд направлено уголовное дело в отношении Хасана Касымбаева, которого называли лидером ОПГ "Хуторские"
Об этом сегодня, 4 августа 2025 года, рассказали в пресс-службе прокуратуры Алматинской области:
"Следственное управление Департамента полиции Алматинской области завершило досудебное расследование по уголовному делу в отношении Х. Касымбаева и других, и 21 июля текущего года направило дело с обвинительным актом в областную прокуратуру. Прокуратура области 29 июля 2025 года утвердила обвинительный акт и направила дело в Талгарский районный суд для рассмотрения по существу".
В соответствии со ст. 201 УПК РК, как отметили в надзорном органе региона, иные сведения, представляющие интерес для следствия, не подлежат разглашению.
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