В суд направлено уголовное дело в отношении Хасана Касымбаева, которого называли лидером ОПГ "Хуторские"

В Алматинской области завершено расследование по уголовному делу в отношении предполагаемого лидера ОПГ "Хуторские" Хасана Касымбаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 4 августа 2025 года, рассказали в пресс-службе прокуратуры Алматинской области:

"Следственное управление Департамента полиции Алматинской области завершило досудебное расследование по уголовному делу в отношении Х. Касымбаева и других, и 21 июля текущего года направило дело с обвинительным актом в областную прокуратуру. Прокуратура области 29 июля 2025 года утвердила обвинительный акт и направила дело в Талгарский районный суд для рассмотрения по существу".

В соответствии со ст. 201 УПК РК, как отметили в надзорном органе региона, иные сведения, представляющие интерес для следствия, не подлежат разглашению.

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О том, что в Талгаре задержали Хасана Касымбаева, которого называли лидером ОПГ "Хуторские", стало известно 4 ноября 2024 года. Позднее в ДП Алматинской области уточнили, что он помещен в ИВС "по подозрению в соучастии" в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении бойца ММА Армана Алимова.

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О Хасане Касымбаеве в Сети заговорили после резонансного убийства 16-летнего Шерзата Полата, которое произошло в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. Позднее Касымбаев записал видеообращение, в котором заявил, что распространяемая о нем в соцсетях информация – фейковая.