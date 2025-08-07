Как майор полиции спасает семьи и возвращает украденное в Актобе

Майор полиции Рауан Алекенов уже более 10 лет обеспечивает порядок в 8-м микрорайоне Актобе. Жители говорят – он стал им как родной, сообщает Zakon.kz.

"У нас многоэтажные дома, бывают разные проблемы: шум по ночам, пьяные в подъездах, порча или кража имущества, семейные конфликты. Рауан приходит и днем, и ночью – всегда реагирует, принимает меры", – делятся горожане.

Участковый не просто реагирует на нарушения – он переживает за каждую семью, за каждого ребенка на своем участке.

К примеру, в 2024 году он добился направления на принудительное лечение мужчины, который из-за алкоголизма создавал опасную обстановку для своих пожилых родителей. После курса лечения мужчина изменил свое поведение и стал опорой для семьи.

С таким же вниманием майор Алекенов следит за сохранностью имущества. В этом году ему удалось по горячим следам задержать троих злоумышленников, похитивших велосипеды, и вернуть украденное владельцам.

Так, очередной обход административного участка Рауана Алекенова прошел под объективом камер.