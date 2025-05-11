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События

Майора полиции в Мангистау обвинили в давлении и незаконных поборах

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 19:05 Фото: Zakon.kz
Сотрудники учебно-тренировочной роты департамента полиции Мангистауской области подали коллективную жалобу на своего командира, майора полиции Максата Айгелдиева, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 мая пишет портал Lada.kz со ссылкой на рапорт, оказавшийся в распоряжении редакции.

По словам полицейских, с момента назначения Айгелдиева в ноябре 2024 года в подразделении участились случаи давления, унижений и увольнений. Авторы обращения утверждают, что около 80% личного состава подверглись преследованиям за отказ участвовать в незаконных денежных сборах и дарении подарков руководству. Несколько сотрудников уже покинули службу, еще двое находятся под угрозой увольнения.

Также в рапорте указывается на назначение неподготовленных лиц на руководящие должности, а также на ухудшение морально-психологической обстановки в коллективе. Полицейские заявляют, что располагают доказательствами неправомерных действий, включая видеозаписи и финансовые документы.

Отдельно отмечается, что в начале апреля 2025 года командир самовольно отсутствовал на рабочем месте, находясь в Астане без служебной необходимости. Эти сведения подтверждаются данными системы "Беркут" и посадочными талонами.

В департаменте полиции Мангистауской области изданию сообщили, что по изложенным фактам назначена служебная проверка. 

"Будет дана всесторонняя оценка изложенной информации. Ход проверки находится на контроле руководства департамента полиции", – заверили в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Алматы экс-полицейский убил жену на глазах у детей. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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