Вода поступила во все микрорайоны города Шардары

Шардара, вода, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 20:48 Фото: акимат Туркестанской области
В связи с временным снижением уровня воды в Шардаринском водохранилище 6 августа в городе Шардаре была зафиксирована краткосрочная проблема с подачей воды.

По поручению акима Туркестанской области незамедлительно был создан оперативный штаб, утвержден четкий алгоритм действий, организовано круглосуточное дежурство и открыта горячая линия для жителей.

Фото: акимат Туркестанской области

Благодаря слаженной и быстрой работе штаба подача воды была восстановлена в кратчайшие сроки. На наиболее важные социальные объекты, в том числе больницы и многоэтажные дома, вода начала поступать в приоритетном порядке.

Фото: акимат Туркестанской области

Для решения проблемы недостаточного давления и объема подачи воды был установлен дополнительный насос на первом главном гидроузле, а также введен в эксплуатацию полиэтиленовый водопровод диаметром 200 мм. Уже 6 августа в 20:50 был успешно запущен второй насос, с помощью которого осуществляется подача воды из Шардаринского водохранилища в главный гидроузел города.

Фото: акимат Туркестанской области

На сегодняшний день водоснабжение полностью восстановлено во всех микрорайонах города Шардары. В целях профилактики и обеспечения бесперебойной подачи воды в жилых районах дополнительно установлены 28 резервуаров для сбора воды. Кроме того, круглосуточно работают 10 специальных водовозов.

Фото: акимат Туркестанской области

"Сегодня вода поступает во все жилые массивы города. Работу по обеспечению населения водой координируют представители акимата области, руководители районов и сотрудники коммунальных служб. Организовано круглосуточное дежурство, работа ведется на постоянной основе", – сообщил первый заместитель акима Туркестанской области Зулпухар Жолдасов.

Айсулу Омарова
