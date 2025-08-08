Звонок Путина Токаеву – это не только акт вежливости – эксперт

8 августа президент России Владимир Путин позвонил главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с контактом Кремля с представителем Дональда Трампа по украинскому вопросу, после чего была запланирована встреча президентов США и РФ.

Ситуацию прокомментировал депутат Мажилиса Парламента РК Никита Шаталов. Он уточнил, что Токаев был подробно проинформирован об итогах состоявшихся консультаций, включая чувствительные аспекты предполагаемых договоренностей.

"При этом до подписания документов он намеренно воздерживается от публичных комментариев, что, впрочем, не означает дистанцирования от процесса. Впрочем, ранее президент неоднократно выражал свою позицию по российско-украинскому конфликту. Казахстан последовательно избегает внешне навязчивой роли, но остается внутри дипломатического контура, где ведутся ключевые обсуждения", – написал эксперт в Telegram.

Шаталов также отметил, что разговор Токаева с Трампом состоялся еще в декабре прошлого года – за месяц до его инаугурации.

"В ходе той беседы Токаев обозначил одну из главных проблем: характер конфликта делает невозможным его быстрое завершение и требует более реалистичной оценки сценариев. Тогда же он дал понять, что усилия по убеждению Москвы должны продолжаться, но без иллюзий относительно скорости и формы возможного урегулирования. На этом фоне звонок Путина выглядит не только как акт вежливости, но и как признание: Казахстан – не наблюдатель, а Токаев – один из немногих региональных лидеров, кого считают необходимым держать в курсе происходящего", – считает Никита Шаталов.

По его мнению, этот факт не превращает Астану в переговорную площадку, однако "в условиях сужающегося круга доверительных каналов сама возможность прямого диалога имеет важнейшее значение".

Ранее сообщалось о том, что Путин рассказал Токаеву о переговорах со спецпосланником Трампа.