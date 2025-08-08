#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
539.49
627.7
6.75
События

Казахстанцев эвакуировали из сектора Газа

казахстанцев эвакуировали из сектора Газа, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 21:09 Фото: пресс-служба МИД РК
МИД РК при содействии посольств в Иордании и Израиле эвакуировал шестерых граждан Казахстана из зоны конфликта. Их переправили через пограничные пункты и доставили в аэропорт Аммана, откуда они вылетели на Родину, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что операция стала возможной благодаря поддержке властей Иордании и Израиля, а также Международного комитета Красного Креста.

Фото: пресс-служба МИД РК

Посольства продолжают следить за ситуацией и поддерживать связь с казахстанцами, находящимися в Газе и Палестине.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Израиля атаковали объект по производству оружия палестинского движения ХАМАС.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Жара до +42, ливни и град: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
События
20:05, Сегодня
Жара до +42, ливни и град: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
Казахстанские тазы завоевали призовые места на Всемирной выставке в Хельсинки
События
19:53, Сегодня
Казахстанские тазы завоевали призовые места на Всемирной выставке в Хельсинки
Олжас Бектенов вручил награды работникам строительной отрасли
События
18:54, Сегодня
Олжас Бектенов вручил награды работникам строительной отрасли
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: