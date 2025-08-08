Казахстанцев эвакуировали из сектора Газа

Фото: пресс-служба МИД РК

МИД РК при содействии посольств в Иордании и Израиле эвакуировал шестерых граждан Казахстана из зоны конфликта. Их переправили через пограничные пункты и доставили в аэропорт Аммана, откуда они вылетели на Родину, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что операция стала возможной благодаря поддержке властей Иордании и Израиля, а также Международного комитета Красного Креста. Фото: пресс-служба МИД РК Посольства продолжают следить за ситуацией и поддерживать связь с казахстанцами, находящимися в Газе и Палестине. Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Израиля атаковали объект по производству оружия палестинского движения ХАМАС.

