Казахстанцев эвакуировали из сектора Газа
Фото: пресс-служба МИД РК
МИД РК при содействии посольств в Иордании и Израиле эвакуировал шестерых граждан Казахстана из зоны конфликта. Их переправили через пограничные пункты и доставили в аэропорт Аммана, откуда они вылетели на Родину, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве отметили, что операция стала возможной благодаря поддержке властей Иордании и Израиля, а также Международного комитета Красного Креста.
Фото: пресс-служба МИД РК
Посольства продолжают следить за ситуацией и поддерживать связь с казахстанцами, находящимися в Газе и Палестине.
Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Израиля атаковали объект по производству оружия палестинского движения ХАМАС.
